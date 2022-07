Nessuno lo sa, ma ecco come avere capi perfetti senza usare il ferro da stiro

Ci sono poche faccende più frustranti del dover stirare i vestiti eppure tutti noi vogliamo avere all’interno dell’armadio dei capi perfetti. Per fortuna esistono vari modo per ridurre la stiratura senza dover ogni volta accendere il ferro da stiro e sudare sette camicie, facciamo nove se dobbiamo stirare in estate.

Con un’attenta pianificazione e un po’ di perseveranza, è possibile ridurre significativamente il tempo dedicato a questo noioso compito. Questi consigli vi aiuteranno a riordinare i capi senza stirarli. Per esempio, se appendiamo i capi ad asciugare senza stropicciarli e senza infagottarli possiamo evitare di utilizzare il ferro da stiro.

E se appendiamo gli indumenti subito dopo averli puliti direttamente nell’armadio eviteremo delle seconde ripiegature. Lasciamo che i capi riposino sulle grucce piuttosto che nei cassetti. In questo modo non si formano grinze. Infine, usiamo dei detersivi che non vadano ad appesantire le fibre di tessuto o le secchini così da rendere più difficile la naturale posa.

Capi perfetti senza stirare

Stirare fa parte purtroppo della vita. Molti di noi storcono il naso non appena vedono i vestiti gridare pietà nello stendibiancheria. Sanno già quale incombenza li attende e la voglia di tenere pulita la casa all’improvviso si volatilizza. Perché stirare è noioso, faticoso e per nulla un’attività interessante.

Tuttavia, ci sono diversi modi per ridurre il tempo dedicato a questa fastidiosa incombenza. Appendere i capi in modo corretto già mentre asciugano sullo stendibiancheria può ridurre il quantitativo di capi da stirare. In commercio, esistono poi degli strumenti che per mezzo di aria asciugano le camicie o i capi più delicati senza dover usare il ferro da stiro.

Alcuni capi possono tranquillamente sorpassare il processo di stiratura. Per esempio, se non siamo troppo pignoli, possiamo evitare di stirare le lenzuola, gli asciugamani, i capi intimi, i pigiami, le tovaglie e i tovaglioli. Ma possiamo anche sistemare bene i jeans, le magliette, le canotte e gli altri pantaloni nello stendibiancheria così che non prendano pieghe strane e possano essere messi direttamente nell’armadio.

Le grucce sono la nostra arma contro la stiratura

Le grucce sono degli strumenti indispensabili per tutte quelle persone che odiano stirare. Per sfruttarle al meglio bisogna prima fare un lavaggio che non crei troppe pieghe ai tessuti. Quindi evitiamo quei detersivi troppo pesanti così come gli ammorbidenti che hanno delle componenti grasse. Allo stesso modo dovremo evitare i detersivi che seccano eccessivamente i capi rendendoli più sensibili alle pieghe.

Già in fase di asciugare dovremo predisporre i capi con le grucce direttamente sul stendibiancheria. Le mollette tendono a causare delle pieghe nella parte in cui sono tenute agganciate per cui è meglio evitare. Lo stesso fanno i fili dello stendibiancheria lasciando un segno visibile sui capi. Dobbiamo dunque mettere le maglie o gli altri vestiti nelle grucce e appenderle allo stendibiancheria.

Le stesse grucce le possiamo usare poi per riporre i vestiti nell’armadio. Sembrerà impossibile ma ci accorgeremo che non hanno bisogno di essere stirati perché già semplicemente perfetti così come sono. Addio ferro da stiro, almeno in estate!