Le personalità sono definite da un enorme numero di fattori, non solo da quelli che risultano evidenti: anche tra gli uomini è difficile dividere in modo preciso le varie forme di carattere in modo preciso. Se ad esempio abbiamo evidenziato quali sono secondo lo zodiaco gli uomini più pacifici e tranquilli, è altrettanto giusto verficare, sempre secondo le stelle, quali sono quelli che invece propendono per un atteggiamento aggressivo sono rappresentati da segni molto diversi. In molti casi queste personalità sono molto impulsive e spesso non riescono a tenere a bada questa forma di tendenza caratteriale. Ecco gli uomini più aggressivi di tutti!

Questi uomini sono i più aggressivi secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Leone

Non aggressivi nel significato “violento”, ma sicuramente così espansivi da essere percepiti come tale. Non rappresentano assolutamente l’archetipo dei diplomatici, se hanno qualcosa da dire lo fanno e basta, e non stanno troppo a sottilizzare.

Toro

Un segno che per forza di cose è aggressivo, sopratutto verbalmente parlando: non usa parole particolarmente forti o offensive, ma sicuramente d’impatto. E’ difficile andare sempre d’accordo con quest’uomo per questo motivo: si tratta di una personalità molto orgogliosa, che ma ascoltare ma che fondamentalmente fa come dice lui.

Scorpione

Anche il serafico e apparentemente tranquillo Scorpione diventa sorprendentemente aggressivo, sopratutto quando le cose non “girano” come dovrebbe. E’ anche una personalità che tende un po’ al vittimismo, ed è pronto a scatenare la propria rabbia sugli altri se non si sente apprezzato e valorizzato. Non si fa problemi a usare parole “pesanti”.