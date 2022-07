Se vai in Sicilia, devi assolutamente visitare queste isolette dal mare cristallino

Le mille tonalità di blu dello splendido mare, l’oro caldo del sole, il rosso dei tramonti, il verde della vegetazione e tanto altro, saranno uno dei motivi che vi spingerà a scegliere la prossima meta. Tutto questo è magia quando si viaggia tra le isole più belle della Sicilia, angoli di paradiso poggiati sulle acque che dall’Italia abbracciano le profondità e le bellezze del Mediterraneo. Scopriamole insieme.

Pantelleria

A soli 70 chilometri dalle coste della Tunisia, Pantelleria è un vero capolavoro della natura. Tra le sue caratteristiche più notevoli, infatti, c’è proprio l’insieme delle tante piccole e grandi peculiarità del suo territorio. Su quest’isola si può osservare il lavoro che madre natura ha forgiato nel tempo. Un esempio lo sono i tavolieri di colate laviche, faraglioni e cale, che si sposano con le opere realizzate dall’uomo. Tra queste ultime spiccano i cosiddetti “giardini panteschi”. Questi erano costruzioni di forma cilindrica in pietra lavica che permettevano sia di bonificare il terreno che di proteggere dalla salsedine e dal vento gli alberi di agrumi, piantati direttamente al loro interno. I “dammusi” sono invece edifici particolarissimi, di forma cubica, con archi e cupole bianche, pensati in passato per raccogliere la preziosa acqua piovana. Pantelleria è un luogo da scoprire e di cui innamorarsi a prima vista, assaporandone profumi e bellezza e tuffandosi nell’azzurro del suo mare cristallino.

Favignana

Favignana è un’isola delle Egadi, al largo di Trapani. Fa parte della riserva naturale dell’arcipelago da oltre trent’anni, ed è un connubio perfetto di storia, natura, comfort moderni e spiagge da sogno. Caratterizzata da coste frastagliate, piene di calette e grotte, è famosa per le sue cave di tufo, a cielo aperto. Ricca di macchia mediterranea, le sue pareti di pietra le conferiscono un aspetto selvaggio e antico, estremamente affascinante e unico al mondo. Favignana è anche il luogo perfetto per chi al mare ama alternare escursioni nella natura. Esplorando l’isola, è facile scoprire punti panoramici sempre inediti, sul suo mare cristallino. Sono numerosissimi gli accessi al mare, tra splendide spiagge dalla sabbia bianca e fine, come il Burrone, la spiaggia della Praia e la Cala Grande, e le scogliere imperdibili come Grotta Perciata, la Cala Azzurra e la Cala Rossa.

Lampedusa

Lampedusa è il punto più a sud di tutta l’Italia e la più grande isola dell’arcipelago siciliano delle Pelagie. Non a caso è infatti caratterizzata da un clima caldissimo, con la sua flora e la sua fauna molto simili a quelle dell’Africa settentrionale. Proprio per questo i suoi paesaggi e i suoi elementi naturali sono unici nel nostro territorio, tra steppa, prateria e gariga. Ricchissima di storia e colonizzata fin da tempi antichissimi, Lampedusa è una delle più grandi perle sospese nel blu intenso del Mediterraneo. Per chi ama il mare e i suoi ambienti tipici, Lampedusa è semplicemente indimenticabile. Con la meravigliosa Spiaggia dei Conigli, oppure Cala Pulcino o La Tabaccara, tra le altre, non c’è che l’imbarazzo della scelta per rilassarsi cullati dal profumo del mare, perfetto per snorkeling e immersioni. Per gli amanti degli animali, inoltre, è imperdibile una visita al Centro di recupero per le tartarughe marine.