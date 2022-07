I piccioni sono un reale problema per i nostri balconi, oggi vedremo come allontanarli in maniera naturale. Il disagio è comune a molte persone che ogni giorno hanno a che fare con sgradevoli odori e macchie di guano da pulire. Per questo motivo si trovano comodamente trappole, prodotti chimici e altri arnesi addetti a scacciare i piccioni, compromettendo però alla loro salute e magari facendo male anche all’ecosistema.

Addio piccioni e cacche in balcone: usa questo in balcone; “incredibile”.

Questi animali, che in realtà sono molto intelligenti al contrario di quanto si crede, non meritano però di soffrire invano e possono essere scacciati con appunto dei rimedi naturali efficaci e per nulla invasivi. Se desiderate una soluzione semplice ed economica riciclando ciò che possedete già in casa, sappiate che anche le superfici riflettenti sono molto efficaci.

La luce che rimbalza sulla superficie colpisce gli occhi degli uccelli senza provocare danni ma operando ugualmente da deterrente. Le soluzioni possono essere tante, da un vecchio specchio fino ai cd che assicurano uno spettro cromatico più ampio. Vi consigliamo di fissarli a un filo in modo tale che, con l’effetto del vento, si muovano e risultino più pratici.

Se non disponete di vecchi cd o di uno specchio da buttare, andranno benissimo anche delle strisce di carta stagnola o di una confezionecome quello riciclato dall’uovo di Pasqua da appendere sfruttando comunque l’effetto del vento. Vi sarà utile conoscere anche che i piccioni mal reggono gli odori forti, come quelli di alcune spezie.Se temete che l’odore possa dare fastidio anche a voi, potete scegliere gli oli essenziali.

Sul mercato esistono particolari composti ad azione repulsiva proprio per i piccioni. Tali soluzioni sono durevoli all’acqua e adatte a stare all’aperto, oltre che economiche. Certamente, oltre ai rimedi per allontanare i piccioni, sarebbe opportuno non attrarli verso di noi. Per questo l’ultimo consiglio riguarda il cibo. Non lasciare tracce o avanzi sul proprio balcone, neanche le ciotole degli animali domestici.

I piccioni ne sono ovviamente attratti, ragion per cui è necessario non fargli individuare la nostra casa come un luogo appetibile. Se seguirete tutti i nostri consigli vi libererete in maniera del tutto naturale del problema dei piccioni.