Mangia questa frutta a luglio e vedrai subito i benefici: “pazzesco”

La frutta a luglio è ricchissima di micronutrienti importanti, ovvero di vitamine e minerali che aumentano le nostre energie. Hanno la fortuna di poter usufruire di un’ottima esposizione solare e di catturare tutte le benefiche qualità che una pianta può assorbire dal sole. Inoltre, la maggior parte della frutta che matura in questa stagione contiene pochi grassi e calorie per cui è una fonte nutritiva alquanto importante.

Ma qual è la frutta che matura in luglio? In questa stagione fanno bella vista negli scaffali dei supermercati l’anguria, il melone, le fragole, le more, le pesche, le susine e le prugne. Frutti diversi fra loro che apportano differenti nutrienti. Come sempre, però, non bisogna esagerare perché come sappiamo la frutta contiene una piccola parte di zuccheri che può causare problemi a chi deve seguire un regime alimentare ipocalorico.

In ogni caso, anche se non si soffre di alcuna patologia, la frutta è sempre meglio consumarla al mattino poiché fornisce una buona dose di energia e fin da subito si mettono in circolo nel nostro organismo i micronutrienti essenziali che ne garantiscono il buon funzionamento. Ma può essere consumata anche la sera come sostituto del pasto, sebbene non debba diventare una consuetudine. Piuttosto inseriamo un frutto nell’insalata così da associare diversi fattori che non diventano ostacolanti per il nostro benessere.

Tutti i vantaggi di consumare la frutta a luglio

Come abbiamo già anticipato, la frutta a luglio è ricchissima di micronutrienti essenziali, quali vitamine e minerali. Inoltre, ha un ottimo contributo di acqua, come per esempio l’anguria, che aiuta a combattere la disidratazione. Gli individui di fascia alta di età dovrebbero mangiare delle fette di anguria quando hanno problemi a ricordarsi di bere. In questo modo riusciranno a garantire l’apporto giornaliero di acqua che in estate deve attestarsi sui 2 litri.

Alcuni frutti e anche altre verdure, come albicocche, meloni e carote, sono ricche di betacarotene una sostanza fondamentale da consumare soprattutto in estate. La sua funzione è quella di preparare la pelle all’assorbimento dei raggi del sole così da evitare le scottature. In tal senso, questo tipo di frutta a luglio è particolarmente indicata. Consumiamone in gran quantità prima delle vacanze o prima di esporci alla tintarella estiva.

Il melone, classico frutto della stagione estiva, contiene anche una buona quantità di magnesio. Questo micronutriente si trova soprattutto nella frutta secca ma secondo le indagini dell’OMS, l’Organismo Mondiale della Sanità, viene assunto in dosi inferiori a quelle consigliate. La sua funzione è essenziale all’interno del nostro organismo poiché coordina tutte le varie funzioni che collegano gli organi ai tessuti. Trovarsi senza magnesio significa quindi provare una sensazione generale di malessere e stanchezza.

Infine, la frutta a luglio garantisce al nostro organismo un apporto equilibrato di micronutrienti. Vitamine e minerali si eliminano con la sudorazione, piuttosto frequente con i caldi della stagione, e quindi ci fa sentire debilitati. Se consumiamo frutta lontano dai pasti e quindi a metà mattino e metà pomeriggio rintegreremo questi elementi così da non patire la loro mancanza in termini di benessere.