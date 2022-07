La formazione caratteriale è alla base di ogni personalità, che solitamente viene solo in parte condizionata dalle influenze esterne e dall’esperienza di vita. Poche cose sono tollerate di meno di un atteggiamento falso, magari condito da strategie vere e proprie per “tenersi buono qualcuno”, per poi ingannarlo nell’atto di perseguire qualche fine personale. Difficilmente infatti si “impara” ad essere falsi ma è qualcosa che è strettamente correlata alla propria natura. Una persona falsa non è semplicemente “bugiarda“, ma solitamente fa uso di un corredo di azioni, parole e comportamenti che hanno come unico scopo quello di ingannare qualcuno. Quali sono le donne false per eccellenza secondo lo zodiaco?

Le donne più false secondo lo zodiaco. State attenti!

Bilancia

Diplomatiche, efficienti e decisamente amabili: la Bilancia è consapevole di questi tratti che sono indiscutibili ma nella capacità di “tenersi buoni” tutti (o quasi) si nasconde una falsità di fondo. Un po’ risulta anche accettato in quanto non è possibile piacere a tutti, ma la donna Bilancia si lascia troppo spesso “prendere la mano”.

Scorpione

La donna Scorpione “muta” parecchio nel comportamento a seconda della persona che ha di fronte. Detesta le bugie quindi spesso per non ferire qualcuno che non le va a genio, sceglie di evitarla oppure di manifestare un bel po’ di falsità nelle sue azioni.

Gemelli

E’ un’incoerente nata, al punto che lei stessa non riesce a “seguire il proprio comportamento”. Spesso è convinta di essere in grado di gestire il castello di bugie che è lei stessa a portare avanti anche senza reali motivazioni, in realtà spesso tende ad evidenziare una incapacità a gestire il tutto.