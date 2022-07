Se il tuo cane non fa le feste quando ti vede, ecco cosa significa

Com’è risaputo, il cane è noto per farci sempre tantissime feste soprattutto quando rientriamo a casa. Ogni volta veniamo accolti dal nostro animale peloso, con tantissima gioia e felicità, facendoci involontariamente sorridere. Ma quando questo non accade i motivi possono essere molteplici. Scopriamolo insieme.

I motivi dietro a questo atteggiamento

Secondo gli esperti, si tratterebbe di un atteggiamento che, a volte, i nostri amici a quattro zampe possono manifestare. Intanto per cominciare, dobbiamo considerare l’età del cane. Se il vostro cucciolo è anziano, forse, non è più in grado di manifestare la sua felicità come faceva prima. Magari soffre di un calo di energie e alzarsi dalla cuccia per venirvi a salutare è davvero faticoso per lui. In questo caso, non preoccupatevi per lui. E’ felice di vedervi, solo che non riesce più a manifestarlo come una volta.

La salute e la sfera emotiva

Un altro dei motivi che potrebbe spingere il vostro cane a comportarsi così, riguarda invece la sua salute in generale. Ci sono casi, infatti, in cui il cane soffre e l’unico motivo che ha per manifestare il proprio disagio è l’isolamento. In questo caso, dovrete cercare di capire da dove viene il problema. Il vostro amico a quattro zampe potrebbe, infatti, aver bisogno del vostro intervento. In ultimo, potrebbe trattarsi di un atteggiamento che deriva da una condizione emotiva. L’ansia da separazione, infatti, può manifestarsi anche in questo modo. Magari il cane si sente offeso o comunque vuole indicarvi che la vostra lontananza da casa è durata troppo a lungo.

La paura dell’abbandono

E’ risaputo che i cani abbiano la costante paura di rimanere da soli, di essere abbandonati dal proprio migliore amico. La maggior parte delle volte il nostro cane ci viene a fare le feste perché è contento che siamo tornati da lui. Ogni volta che lo lasciamo da solo, inizierà ad agitarsi e a lamentarsi, proprio per il terrore di essere abbandonato. Spesso questo suo comportamento alimenta i nostri sensi di colpa a lasciarlo solo ed allora anche in questo caso involontariamente incorniciamo questa situazione tentando di rassicurare il cane che si tornerà presto, che non succederà nulla e di stare bravo. Il tutto con una sensazione di ansia che potrà causare un aumento di disagio nel cane invece che un rilassamento. Anche in questo caso un comportamento tranquillo ed un saluto normale aiuteranno il cane a capire che la situazione che sta vivendo rientra nella normalità e che non succederà nulla di grave.

Nulla da temere

State tranquilli, se il vostro cane non vi fa le feste, non è un dramma! D’altronde, i cani non mostrano sempre il loro entusiasmo. Come gli esseri umani, anche i cani possono mostrare a volte un pò di distacco, e se non vi accolgono calorosamente non significa che non vi amano. Prestate maggiori attenzioni nel notare ciò che il vostro cane cerca di comunicare con i suoi mezzi a disposizione.