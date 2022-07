Se sei in Sicilia devi assolutamente vedere queste spiagge incontaminate

La Sicilia si trova nel cuore del Mediterraneo, ed è considerata da sempre una delle migliori mete turistiche. Molto amata non soltanto per la cultura che questa terra offre, ma anche per le meravigliose spiagge incontaminate che troverete lungo la costa dell’isola. Ci sono spiagge molto affollate, come ad esempio quella di Mondello, vicino Palermo, ma allo stesso tempo vi saranno delle spiagge non affollate che vi lasceranno senza fiato.

Spiaggia di Macari

Tra le riserve naturali dello Zingaro e del Monte Cofano, la spiaggia di Macari è tra le più belle della Sicilia occidentale, anche luogo della fiction Rai di successo “Màkari”. Si tratta di un’ampia spiaggia bagnata da un mare cristallino, dove a tratti si possono scorgere anche calette incastonate tra le rocce. Un paesaggio incontaminato, dove la spiaggia è prevalentemente libera. Vi ritroverete immersi nella natura incontaminata e e potrete godere di un paesaggio mozzafiato.

Scopello

Il borgo marino di Scopello, è tra le zone più affascinanti della provincia di Trapani. Famoso per i resti della Tonnara, che rimanda al legame forte di questo territorio col mare, il mare è cristallino e il paesaggio si contraddistingue per due grandi faraglioni che dominano il panorama. Tra le spiagge da nominare ci sono sicuramente quella di Cala Mazzo ma anche Cala Rossa, Cala Bianca e Punta Pispisa. C’è poi Guidaloca, la caletta più grande di Scopello. Questa spiaggia di ciottoli e sabbia offre un mare limpido, con sfumature che vanno dal turchese al verde smeraldo. Il panorama è di quelli che non si dimenticano: delimitata dal “Pizzo della Gnacara” e della “Puntazza”, nel lato ovest presenta una torre di avvistamento del XVI secolo.

Spiaggia di Capo Feto

Per gli amanti dei paesaggi selvaggi e incontaminati, la spiaggia di Capo Feto a Mazara del Vallo è tra le migliori da visitare. Si trova all’interno di un’area protetta e si estende per circa 5 km fino al territorio di Petrosino. Le dune di sabbia bianca e fine e il mare dai fondali bassi e acque trasparenti, la rendono particolarmente affascinante: si tratta di un tratto di costa libero, e adatto anche a chi pratica surf o windsurf.

Oasi di Vendicari, Siracusa

Nella riserva naturale di Vendicari, non solo è possibile rilassarsi tra alcune delle spiagge più belle della costa ionica, ma anche fare attività di birdwatching, snorkeling, escursionismo con diversi itinerari tra cui scegliere. In questa meravigliosa riserva è possibile raggiungere spiagge bianche e finissime, baciate da un mare limpido e cristallino: la spiaggia di Eloro, la selvaggia spiaggia di Marinelli, il lunghissimo litorale di Vendicari con la sua famosa Tonnara, la spiaggia di San Lorenzo. È un piccolo paradiso dalle acque trasparenti e dalla sabbia bianchissima. Tutt’intorno la natura celebra il suo rigoglio tra palme nane, mirti, olivastri, agavi e cespugli fioriti.