Per migliorare il sonno potresti mangiare una banana, vuoi scoprire in che modo garantirebbe un sonno perfetto?

Spesso tante persone hanno problemi ad addormentarsi, anche se hanno moltissimo sonno. Non sono sempre definite le cause di questo disagio e pure molti hanno questo problema. Il caldo estremo di queste settimane non favorisce un buon sonno, spesso anche con l’aria condizionata non si riesce a dormire siccome manca l’aria.

Un sonno disturbato o insufficiente porta stanchezza durante l’intera giornata e non permette di avere delle performance adeguata a lavoro, nello studio e nello sport.

Mangiare una banana prima di dormire favorisce il sonno?

La risposta positiva deriva da uno studio, condotto anni fa dall’Università del New England. Esistono alimenti che, se consumati la sera a ridosso del momento in cui ci mettiamo a letto, possono aiutare a facilitare il processo di addormentarsi. Lo studio rivela che uno tra questi è senza dubbio mangiare una banana.

Il frutto contiene infatti 34 mg di magnesio, un minerale che riesce ad abbassare il ritmo cardiaco e regolare i momenti di veglia e sonno.

L’assunzione di magnesio, favorisce la melatonina, l’ormone che aiuta a ridurre il tempo necessario per addormentarci, migliorando al contempo la qualità del sonno. Infine riduce anche il cortisolo nel sangue. Tutti questi elementi possono contribuire ad avere un sonno veloce e intenso.

Oltre il magnesio, mangiando questo frutto facciamo la scorta di triptofano, un amminoacido che non viene prodotto dal nostro corpo e che deve pertanto essere assunto attraverso l’alimentazione. Esso migliora il sonno e riesce a mantenerlo intenso, senza svegliarsi ogni tanto durante la notte. Viene convertito in seratonina, un altro ormone che regola il sonno.

Inoltre la banana riesce anche ad evitare l’apnea ostruttiva del sonno che potrebbe scatenare il desiderio costante di bere, siccome riesce a tenere tonica la gola.

Anche mangiare le ciliegie potrebbe aiutare il sonno, siccome sono ricche altrettanto di melatonina. Meglio evitare cibi speziati, pesanti e formaggi piccanti.

I benefici della banana sul corpo

Le banane possono avere tantissimi benefici sul corpo, ma attenzione a non esagerare!

Esse sono ricche di antiossidanti e aiutano a combattere i radicali liberi contro l’invecchiamento, ma non solo, ecco tutti i benefici: