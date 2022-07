Ecco gli agenti sgrassanti migliori per pulire i piatti, oltre al limone: la lista

Se conosci gli agenti sgrassanti migliori per pulire i piatti, potrai prepare uno sgrassatore fai-da-te o comprare nei negozi quello più efficace. Pochi ingredienti naturali sono realmente capaci di eliminare anche le macchi di unto più ostinate. Nelle righe seguenti ti sveleremo una lista dei prodotti con azione sgrassante di comprovata efficacia.

Agenti sgrassanti migliori per pulire i piatti: ecco quali sono

Ti basta conoscere gli agenti sgrassanti migliori per lavare i piatti per procurarti un prodotto efficace, sia che tu voglia prepararlo in casa, sia che lo acquisti al supermercato. Scoprire le proprietà pulenti e sgrassanti dei vari prodotti ti aiuta a orientarti meglio nel caotico mondo dei prodotti per la casa.

Il potere del limone, dalla scorza al succo, nello sgrassare e profumare le stoviglie, è noto a tutti. Pochi ingredienti come il limone riescono a igienizzare e sgrassare le superfici lavabili, piatti compresi, a eliminare le macchie più accanite e lasciare un gradevole profumo. Quali sono gli altri agenti sgrassanti che possono competere con il limone?

Sapone di Marsiglia

Sei in cerca di un valido sostituto al limone? Il sapone di Marsiglia ha incredibili proprietà sgrassanti, disincrostanti e detergenti, per questa ragione può pulire i piatti e pentole e neutralizzare il grasso e l’unto più difficile da rimuovere. Se vuoi lavare le stoviglie con il sapone di Marsiglia dovrai usare 100 gr di sapone in scaglie che farai sciogliere in mezzo litro di acqua bollente. Per ottenere un prodotto ancora più efficace, puoi unire un cucchiaio di olio di oliva e dieci gocce di succo di limone. Versa la miscela realizzata in un flacone e avrai un detersivo per piatti capace di sgrassare a fondo l’unto accumulato sulle padelle.

Aceto

Tra gli agenti sgrassanti naturali più efficaci c’è sicuramente l’aceto. Ha un’azione pulente, disinfettante e disincrostante sorprendente che lo rende un ingrediente capace di neutralizzare lo sporco di grasso più difficile da eliminare su piatti e padelle. Puoi usarlo da solo o abbinato al bicarbonato di sodio per ottenere una miscela esplosiva. Hai bruciato una pentola e non riesci a rimuovere tutto lo sporco sul fondo? Prova a riempirla di aceto e mettila sul fornello per alcuni minuti. Levala dalla fiamma e servendoti di una spugna strofina la padella. L’aceto riuscirà a togliere tutte le incrostazioni attaccate sul fondo.

Alcol denaturato

Anche l’alcol denaturato è un potente sgrassante e igienizzate, scioglie lo sporco più ostinato e può distruggere virus e batteri presenti sulle superfici. Un prodotto economico e facilmente reperibile che può essere utilizzato ovunque, dalla cucina fino al bagno. Sarà sufficiente aggiungere mezzo bicchiere di alcol a due bicchieri di acqua, del succo di limone e un po’ di aceto per avere tra le mani uno sgrassante naturale molto efficace.

Lisciva di cenere

Si tratta di una soluzione liquida ricavata da acqua bollente e cenere di legna. Non tutti sanno che nella cenere ci sono il carbonato di potassio e il carbonato di sodio due elementi che hanno un prodigioso effetto sgrassante. Preparare la lisciva di cenere è semplicissimo: ti basterà procurarti un bicchiere di cenere di legna e cinque bicchieri di acqua e mescolare il composto.