Per mantenere vivo l’interesse in una qualsiasi relazione, sopratutto amorosa, è essenziale non risultare monotoni e ripetitivi, ma si tratta di una peculiarità affatto scontata. Infatti non tutti hanno come obiettivo principale il benessere del partner inteso in maniera totale e “paritaria”, oppure anche se è presente questa concreta volontà di far felici il proprio partner sono tante le motivazioni che possono invece evidenziare una “noia” che diventa normalità in un rapporto. Anche se nessuno ama essere apostrofato così, è sicuramente vero che esistono segni che sono noiosi in amore, secondo lo zodiaco. Quali sono?

I segni zodiacali più noiosi in amore! Sai quali sono?

Ariete

Non si può dire che Ariete non si sforzi a tenere vivo il rapporto, anzi forse questo modus operandi seppur estremamente artificioso, conferma questa tendenza. Ma Ariete resta poco appagante in una relazione sopratutto perchè è troppo concentrato su se stesso.

Pesci

Romantico, empatico ma forse troppo sensibile: indifferentemente dal genere, intraprendere una relazione con Pesci significa occuparsi di gran parte delle dinamiche tipiche di un rapporto. Sostanzialmente perchè Pesci pur essendo un segno non noioso in tutto e per tutto, tende ad essere tedioso nel rapporto di coppia.

Leone

Tende un po’ a perdere entusiasmo nel corso del tempo. All’inizio è un segno focoso e passionale nonchè fortemente concentrato a far felice la controparte, ma nel giro di pochi mesi inizia un po’ ad “adagiarsi sugli allori”. Non c’è intenzionalità in questo modo di fare, ma segue il percorso caratteriale del segno che è molto teatrale.