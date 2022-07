Anche se è indubbiamente la stagione più amata dagli italiani, l’estate porta con se una serie di problematiche di cui la maggior parte di noi si sottopone ciclicamente e che non riescono a farci “detestare” la bella stagione. Sopratutto per chi vive in città particolarmente calde infatti tende a “soffrire” l’afa, che quest’anno sembra aver colpito in maniera più incidente rispetto agli standard recenti. Questo porta a numerosi cambi di abito, spesso proprio per una questione legata alla necessità, quindi di riflesso, anche il bucato viene effettuato più spesso. Come vanno “trattati” i tessuti più leggeri, quelli che abitualmente indossiamo d’estate?

I tessuti più leggeri adatti all’estate vanno trattati in questo modo

Tra i tessuti più utilizzati in estate perchè leggeri spiccano indubbiamente lino e cotone, entrambi di provenienza vegetale.

Il lino, ricavato dalla pianta omonima, chiamata Linum usitatissimum, composto per circa due terzi da cellulosa viene apprezzato da anni in molti ambiti, uno su tutti quelli legati all’abbigliamento in quanto è leggerissimo ed elegante, e risulta non fastidioso anche quando assorbe l’umidità. Di contro è anche piuttosto delicato da lavare e da conservare, vista la tendenza a stropicciarsi. In lavatrice non bisogna mai scegliere temperature superiori a 60° per i bianchi e i 40° per i colorati, ricordandosi di scegliere sempre il ciclo delicato e di limitare l’uso della centrifuga.

Il cotone è diffusissimo e ancora più duttile e resistente del lino: fino al 19° secolo la raccolta di cotone ha richiesto un’intensa manodopera umana, mentre a partire dal 20° secolo la produzione è stata quasi completamente meccanizzata. Il cotone bianco “resiste” bene fino ai 90° mentre per i colorati è meglio non superare i 60° e impostare un risciacquo e una centrifuga brevi.

La seta è il tessuto pregiato e delicato per eccellenza: essendo molto delicato conviene scegliere sempre una temperatura massima di 30° optando per programmi quanto più delicati possibile. Inoltre sarebbe meglio lavare gli indumenti di seta inserendoli in una retina in lavatrice.