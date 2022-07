Il contesto criptovalute appare in “picchiata” dal punto di vista del valore, e trattandosi sostanzialmente di valute che non sono equiparabili al “denaro” tradizionale, in quanto non regolamentate da autorità, il valore non può che continuare a scendere perchè tutte le criptovalute sono influenzate proprio dall’interesse da parte degli investitori. Non tutte però stanno affrontando nello stesso modo il periodo decisamente negativo in quanto piattaforme come Shiba Inu, che utilizzano delle dinamiche differenti rispetto ad altre, stanno “rispondendo” in modo decisamente particolare.

Criptovaluta con il cane

Shiba Inu infatti può vantare una struttura che è strettamente legata al funzionamento di Ethereum, quindi portato all’evoluzione continua nella sua struttura nonchè una grande platea di applicazioni. Maggiormente una criptovaluta risulta “duttile”, maggiore sarà il suo successo anche sul medio e lungo termine. Shiba Inu ha inoltre potuto contare su un enorme incremento di valore che ha iniziato ad aumentare praticamente dalla prima vera applicazione della valuta che è “giovane” (sviluppata nella versione finale nell’agosto 2020) e grazie all’ampliamento dei concetti come il metaverso, dopo il “boom” di valore, al quale è seguito un prevedibile ribasso, ha continuato a “tenere botta”: ad oggi il valore di un token $SHIB 0,00001194 dollari, un incremento di oltre il 20 % rispetto alla scorsa settimana. Questo anche a causa del supporto che continua ad aumentare, anche per via delle numerose applicazioni che la valuta oramai può vantare.

Quanto vale Shiba Inu oggi? La risposta lascia tutti senza parole

Anche beni di lusso come uno yacht possono essere acquistati interamente con questa criptovaluta, come evidenziato dal portale Yachtzoo, che permette proprio questa operazione. Il valore difficilmente ritornerà sul picco massimo, sopraggiunto lo scorso ottobre, di 0,00081 dollari, ma le previsioni parlano di un rialzo sensibile ma costante nei prossimi mesi.

Rispetto a tante meme crpyto, ossia criptovalute che diventano famose grazie all’aspetto virale, Shiba Inu non ha costituito quindi un fuoco di paglia.