Il termine “bucato” identifica da oramai moltissimo tempo l’azione detergente per i capi di abbigliamento. Il termine deriva molto probabilmente dalla lingua franca būkōn che aveva un significato corrispondente al nostro “lavare”. Altre lingue di stampo latino utilizzano somenclature derivative dello stesso stampo. La parola bucato identifica quindi lo smacchiamento, la pulizia e l’azione detergente che è necessaria per preservare l’igiene dei capi di abbigliamento (ma non solo). Con l’avvento dell’elettricità nelle case anche italiane, a partire dal Novecento, le famiglie hanno imparato ad utilizzare elettrodomestici come la lavatrice per la quasi totalità delle operazioni di bucato. Se non esiste una “scienza” dietro a questo fattore, esistono invece numerosi piccoli segreti più o meno conosciuti. Ad esempio, esiste un orario ideale per lavare il bucato?

L’orario ideale per lavare il bucato esiste: ecco quale è

La risposta è si, considerato anche il tema molto attuale legato al costo dell’energia. Va infatti ricordato che anche se dal punto di vista energetico si fa ricorso all’energia elettrica e all’acqua in parti (quasi) uguali, è l’esborso di elettricità ad essere più cospicuo, sia perchè il costo è maggiore ma anche perchè serve cocmunque elettricità per riscaldare l’acqua.

Generalmente esistono fasce orarie e tariffe definite per consumare meno ed essere quindi maggiormente efficienti: durante la settimana “lavorativa”, quindi dal lunedì fino a venerdì gli orari più convenienti sono dalle 7 alle 8 del mattino e dalle 19 alle 23 di sera.

In generale le domeniche ed i giorni festivi sono quelli migliori dal punto di vista dei costi di acqua ed energia. Nello specifico, la fascia oraria migliore in assoluto è quella che va da lunedì al sabato, dalle 23 alle 7 del mattino, ossia di notte.

Ogni tariffa energetica deve per forza di cose presentare un report dettagliato in merito alle fasce orarie meno esose, alcuni fornitori mettono a disposizione tariffe specificamente concepite per essere più conveniente in giorni in particolare.