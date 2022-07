Olio d’oliva: 5 usi domestici che nessuno conosce ma che ti sorprenderanno

Il re della dieta mediterranea, l’olio d’oliva può avere 5 usi domestici che non ti aspetteresti. Se sei abituato a insaporire le pietanze con l’olio di oliva o a usarlo per la cura del tuo corpo, forse non sei a conoscenza di altri utilizzi possibili per la casa. L’olio d’oliva ha innumerevoli virtù, alcune delle quali lo rendono perfetto per essere adoperato nelle pulizie domestiche.

Olio d’oliva: 5 usi domestici inaspettati

Sei abituato a usare l’olio d’oliva in cucina o tutt’al più come ingrediente cosmetico per conservare la tua bellezza fisica. L’olio d’oliva, però, è un prodotto talmente ricco di proprietà da avere perfino usi domestici che non ti aspetteresti.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa ma esiste la temperatura ideale per lavare i jeans

L’olio d’oliva per lucidare l’acciaio inox o il rame

Se vuoi lucidare gli oggetti in acciaio inox o in rame e farli tornare brillanti come un tempo ti converrà immergerli in un recipiente con acqua bollente e due cucchiai di bicarbonato di sodio. Fai agire la soluzione per alcuni minuti e poi risciacqua e asciuga con un panno pulito. Gli aloni antiestetici spariranno e i tuoi utensili saranno splendenti.

Pulire gli attrezzi da giardino

Gli strumenti da giardinaggio, dopo ogni lavoro, sono sempre molto sporchi. Per rimuovere ogni traccia di sporcizia su vanghe, zappe e rastrelli ti basterà usare un panno pulito imbevuto di olio e strofinarlo su ogni parte dell’attrezzo, che siano in metallo o in legno.

Rimuovere cera, adesivi, vernice e gomme da masticare

I resti della cera di una candela, macchie di vernice, vecchi adesivi o gomme da masticare sono difficili da rimuovere. Se proverai a usare qualche goccia di olio d’oliva sopra un panno pulito riuscirai a eliminare qualsiasi residuo, anche quello a prima vista più ostinato.

L’olio d’oliva restituisce brillantezza alle piante

Le piante che coltivi in casa non hanno più foglie brillanti come un tempo? Prova a inumidire un panno pulito e morbido con poche gocce di olio d’oliva. Poi passalo delicatamente sulle piante. Ritroveranno la lucentezza dei tempi migliori.

Lucidare il legno con l’olio d’oliva

Se vuoi preparare un prodotto naturale al 100% fatto in casa per rendere il legno luminoso e profumato a lungo, mescolate dell’olio di oliva con mezza tazza di succo di limone o poche gocce di olio essenziale di limone. Passa questa miscela sui mobili e ti stupirai del risultato ottenuto. Dopo una sola passata il legno sarà vivo e lucente come non mai!