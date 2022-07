Se mangi spesso il pomodoro e hai più di 40 anni, stai attento: ecco perché

Se mangi spesso il pomodoro e hai più di 40 anni dovresti fare attenzione a non superare la soglia di tollerabilità del tuo organismo. Probabilmente avrai sentito dire che i pomodori sono salutari e che dovrebbero far parte della nostra dieta. Ma quanto spesso il pomodoro va consumato? Secondo l’etichetta nutrizionale del prodotto, un pomodoro medio ha circa 30 calorie e 5 grammi di carboidrati totali.

Non sembra molto, ma anche piccole quantità di carboidrati possono accumularsi rapidamente quando si cerca di seguire una dieta a basso contenuto di carboidrati. Anche se una mela ha circa 30 calorie, ha quasi 10 volte più fibre di un pomodoro della stessa dimensione. Ciò significa che il consumo di una mela è 10 volte più saziante e salutare di quello di un pomodoro. Lo stesso vale per altri frutti ricchi di fibre, come arance e fragole.

Cosa c’è di sbagliato nei pomodori? Alcuni credono che tutta la verdura sia salutare ma in realtà non è così. Se questo può essere vero per la maggior parte della verdura e degli ortaggi, non lo è per i pomodori. Troppi pomodori nella dieta potrebbero causare alcuni problemi di acidità e tossicità all’interno dell’organismo. Gran parte del problema è associata a una sostanza, la solanina, che il pomodoro contiene, la quale una volta entrata in circolo nel nostro organismo diventa un fattore tossico e acidificante e quindi poco salutare.

Cosa succede quando mangi spesso il pomodoro

Pochi sanno che il pomodoro contiene fin troppi carboidrati per essere un ortaggio comune. E oltre a contenere carboidrati, i pomodori sono anche ricchi di fruttosio. Il fruttosio è un tipo di zucchero presente nella frutta, nel miele e in alcune verdure. Il corpo umano non è in grado di metabolizzare il fruttosio, che viene quindi assorbito direttamente con un grande lavoro dal fegato.

Questo può portare a un aumento della pressione sanguigna, alla resistenza all’insulina e ad altri problemi di salute. L’elevato contenuto di zucchero nei pomodori è problematico anche per le persone che soffrono di disturbi gastrointestinali. Gli alimenti molto elaborati, compresi i pomodori, possono causare crampi addominali, diarrea e altri problemi digestivi.

Sebbene i pomodori abbiano molti benefici per la salute, non contengono una quantità significativa di acidi grassi omega-3, considerati grassi sani. Inoltre, anche se i pomodori contengono licopene, che è associato a un miglioramento della salute del cuore e a una riduzione del rischio di cancro, la quantità di licopene nei pomodori è relativamente bassa. Nella scelta tra le varie fonti alimentari di licopene, i pomodori sono in fondo alla lista.

Per quanto riguarda il lato vitamine, i pomodori sono ricchi di vitamina A ma scarsi di molte altre vitamine. Un pomodoro contiene solo il 10% circa del fabbisogno giornaliero di vitamina C. Altre vitamine contenute nei pomodori sono la B6, la B9 (folato), la B3 (niacina), la B2 (riboflavina), la B1 e la B5. Tra queste, la B9 è la vitamina più importante del pomodoro. La B9 è responsabile del mantenimento di un sistema nervoso sano e del funzionamento di tutte le cellule del corpo.