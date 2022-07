La sincerità è un elemento imprescindibile in praticamente ogni situazione sociale, che sia questa relativa alla sfera personale, sentimentale, familiare o lavorativa. Anche se bisogna sempre ricordarsi che la sincerità assoluta non fa parte della condizione umana tradizionale, esistono persone che pur non essendo sempre sincere, semplicemente non sono dei buoni bugiardi, condizione che evidenziano anche e sopratutto anche contro la loro volontà. Ecco perchè, in particolare gli uomini, sono spesso considerabili “trasparenti”. Ma quali sono effettivamente quelli più “degni” di questo tratto secondo lo zodiaco?

Gli uomini più “trasparenti” dello zodiaco sono questi 3. Eccoli!

Ariete

Parla veramente troppo, quindi è un sincero perchè è fortemente intenzionato ad evidenziarlo sempre e comunque. L’uomo Ariete è quasi troppo onesto e sincero, a volte anche in modo brutale, questo anche perchè è perfettamente consapevole che quando dice bugie diventa subito poco credibile. Tuttavia questo lo rende anche un po’ eccessivo.

Leone

Appartengono alla stessa categoria anche gli uomini Leone, che al netto di una capacità dialogativa non indifferente, non sono dei buoni bugiardi. Una volta compresa la loro strategia di dialogo, è facile smascherarli. Rispettoo agli Ariete però loro sono convinti di essere al contrario tutt’altro che trasparenti…ma pochi osano dir loro la verità.

Vergine

Pane al pane, vino al vino. Così ragionano gli uomini Vergine che preferiscono sempre una sgradevole verità al posto di una confortevole bugia. Però spesso prendono questo ragionamento troppo alla lettera e anche se non “vogliono” diventano dei libri aperti anche se non parlano, attraverso la comunicazione non verbale diventano eloquenti.