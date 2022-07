In Calabria hanno queste specialità culinarie famose in tutto il mondo

La Calabria è una regione ricca di bellezze architettoniche e naturali grazie ai caratteristici piccoli paesi e alle spiagge tanto amate dai turisti. Ma la Calabria è anche famosa per la propria cucina. Vediamo dunque un elenco che riassume dieci piatti tipici della Calabria da non perdere.

‘Nduja

La ‘nduja è un insaccato tradizionale realizzato con le parti più grasse della carne di maiale, come il guanciale, la pancetta, il lardello, la coscia, ingredienti necessari per conferirle la tipica consistenza cremosa. La carne viene tritata e amalgamata a sale e peperoncino piccante, le cui proprietà antisettiche garantiscono al prodotto una lunga conservazione, senza alcun bisogno di aggiungere sostanze artificiali. Ricordate che è vietato congelare: il ghiaccio che si andrebbe a creare potrebbe favorire la creazione di muffe. Se avete optato per il barattolo, ricordatevi di coprire con olio, conservare in frigorifero e consumarla entro pochi giorni. Il tocco magico della ‘nduja è perfetto nei sughi più disparati, persino negli spaghetti alle vongole. La sua capacità di aggiungere sapore e intensità alle pietanze si può sfruttare in numerose occasioni. Provate ad aggiungerne qualche cucchiaino sulla pizza, non ve ne pentirete. Perfetta da abbinare ai formaggi per un aperitivo piccante.

Cuccia

Fra i piatti tipici della Calabria, la cuccìa è forse quello con più varianti: questa semplice zuppa di grano bollito può essere accompagnata da legumi o carne di capra, maiale, castagne o cereali, e condito da spezie di tutti i tipi. Viene preparata in circa 3 giorni attraverso diverse fasi: pulizia del grano, la macerazione dello stesso, la bollitura e la cottura nel tradizionale forno a legna, prima di essere immessa all’interno della “pignata”, come tradizione vuole, anche per conservare al meglio il sapore paradisiaco del piatto. Ne esiste anche una versione dolce, con cioccolata e spezie. La preparazione include il tinìellu ossia un tradizionale recipiente di terracotta.

Cipolle in agrodolce

Premettiamo che, trovandoci in Calabria, per preparare questo piatto vengono utilizzate ovviamente le cipolle rosse di Tropea. Si tratta di una sfiziosa preparazione solitamente servita come antipasto che vede impiegati come ingredienti solo cipolle, aceto e zucchero, fatti cuocere insieme per diversi minuti fino al raggiungimento di una consistenza morbida e cremosa. Un piatto sfizioso dal sapore delicato da provare se si passa dalla Calabria.

Stocco alla Mammolese

Lo stocco alla mammolese è una delle ricette più tradizionali della Calabria, proveniente dal paesino reggino Mammola e consumato soprattutto durante le feste natalizie. Lo stocco è un merluzzo lasciato essiccare al sole ed al vento, i quali gli conferiscono un sapore delicato. Durante la cottura in umido viene poi arricchito di salsa di pomodoro, patate, olive e peperoncino, mentre alcuni aggiungono anche alici e capperi. La preparazione del piatto è semplice, ma l’unico accorgimento da avere è quello di acquistare uno stocco che abbia già subìto l’ammollo, per l’eliminazione del sale, e l’essiccatura, entrambe procedure che richiedono diversi giorni.