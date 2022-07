Nespole: ecco 5 effetti incredibili che nessuno conosce

Le nespole sono un ottimo frutto estivo, hanno proprietà antinfiammatorie e diuretiche. Ma ci sono 5 effetti incredibili che possono garantire che nessuno conosce. Vuoi scoprirli?

Sono ricche d’acqua e proteine, contengono Vitamina A e potassio, inoltre sono ipocaloriche quindi adatte a chi è a dieta oppure vuole mantenersi in forma.

5 effetti incredibili delle nespole

Hanno diversi benefici per la salute: ecco quali

Ottime contro il diabete: il loro indice glicemico è pari a 55. Aiuta le persone con il diabete essendo ipoglicemica e con poche calorie. Poi grazie al magnesio, potassio e ferro aiutano la formazione di nuovi globuli rossi nel sangue.

Amiche del colesterolo: grazie alla pectina riescono a far sì che l’intestino le assorbisca bene ma non solo. Questo elemento garantisce anche il rinnovo dei vasi sanguigni. Riescono anche ad essere utili per contrastare malattie del rene e della milza.

hanno proprietà lassative: favoriscono l’assorbimento a livello intestinale e mantengono la regolarità

Grazie al mix di nutrienti prevengono infarti e ictus

Anche le foglie sono un ottimo antinfiammatorio e mucolitico!

Fanno bene i semi e le foglie?

La medicina tradizionale cinese utilizza le loro foglie come curativo per l’emicrania e la nausea; inoltre sono un ottimo mucolitico e decongestionante. Sono ottime anche contro la febbre e per eliminare la fatica, si creano infatti alcune creme a base delle foglie.

Attenzione invece ai semi, non vanno assolutamente mangiati in quanto contengono acido cianidrico, una sostanza molto velenosa che può provocare anche la morte se assunta in grosse dosi. Invece se capita di mangiare un noccioli, si può avere diarrea, mal di testa e nausea. Ma bisogna fare attenzione, soprattutto per i bimbi!

Chi non dovrebbe mangiare le nespole?

Le nespole non hanno particolari controindicazioni, perciò il consumo può avvenire senza problemi. Gli unici possibili effetti collaterali delle nespole riguardano il buon apporto di zuccheri. Sono ottime amiche del diabete e del colesterolo ma non bisogna esagerare.

Per scegliere delle buone nespole occorre guardare il colore e la consistenza della buccia. Le nespole sono un frutto delicato e vanno conservate con attenzione, in modo da non intaccarne la buccia, che deve risultare liscia e priva di grinze. Il suo colore deve essere arancione chiaro con lievi sfumature più scure. Le macchie marroni significano marcescenza.

Curiosità sulla pianta di nespolo

La pianta del nespolo fa parte della famiglia delle Rosacee. Ha una grande resistenza al freddo e più in generale al clima invernale. a testimonianza di questa sua importante caratteristiche, il nespolo è in grado di svilupparsi anche fino a 1000 metri di quota.

In Europa è stato portato dagli antichi Romani: questa pianta ebbe un tale successo all’interno del territorio tedesco che prese il nome di di Mespilus germanica, considerando la sua grandissima diffusione in Germania.