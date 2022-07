Sembrano finiti i “tempi belli” per Bitcoin e tutto il contesto criptovalute, almeno a giudicare dal minore entusiasmo delle personalità e le varie tipologie di investitori che hanno dedicato numerose attenzione proprio alle valute basate su crittografia, che hanno iniziato a diffondersi proprio con Bitcoin a partire dalla fine degli anni 2010. E’ stata proprio la valuta concepita fisicamente dall’anonimo inventore che si fa chiamare Satoshi Nakamoto ad inaugurare questo contesto che ha portato alla creazione di un asset finanziario definito e parzialmente regolamentato dai governi. Parzialmente perchè le criptovalute non sono “valute” tradizionali in quanto non presentano un controllo centrale ma sono associabili a risorse economiche particolarmente “volatili”.

Se hai acquistato Bitcoin sei ricco sfondato: ecco quanto vale oggi

Essendo completamente decentralizzate ciò che determina il valore è il fattore legato all’interesse generato anche in ambito mediatico. In sostanza, più persone acquistano e “parlano” di una criptovaluta, tanto più alto sarà il valore stesso. Bitcoin ha avuto un’enorme risonaza mediatica, probabilmente non a caso e di incremento del valore a cavallo tra il 2019 ed il 2021, periodo costellato anche dal Covid che ha portato alla preoccupazione nei confronti delle risorse economiche tradizionali.

Sono stati tuttavia i privati, gli investitori e le varie società sopratutto quelle più “moderne” a dare fiducia a Bitcoin che poco meno di un anno fa ha raggiunto il picco massimo di valore di oltre 69 mila dollari. Successivamente abbiamo assistito ad un calo sempre più costante, solo parzialmente preventivato perchè nessuna valuta può “salire” per sempre: oggi Bitcoin vale poco più di 20 mila dollari e anche se Elon Musk, uno dei più famosi investitori di criptovalute tra le personalità famose ha deciso di venderne gran parte (contribuendo a creare una sorta di preoccupazione tra gli investitori), sono in molti a voler puntare su Bitcoin proprio ora che le valutazioni sono ridotte: bisogna ricordarsi che poco più di 10 anni fa il valore di un singolo BTC era di poche centinaia di dollari.