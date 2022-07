Dopo aver affrontato il contesto maschile dei fiduciosi per eccellenza, è il momento di prendere in esame quello femminile: non tutte le donne infatti nascono, com’è logico, con lo stesso grado di fiducia verso il prossimo ma anche in generale verso ogni forma di situazione. Si tratta tendenzialmente di personalità votate all’ottimismo puro oppure all’ingenuità. Ma sono anche solitamente degli idealisti, votati all’aspettarsi ed all’elargire fiducia. Quali sono le donne più fiduciose secondo lo zodiaco?

Ecco le donne più fiduciose dello zodiaco. Sono queste!

Cancro

Anche se è solita subire delusioni nel “campo umano”, la donna Cancro non smette mai di cercare il buono nelle persone, anche in quelle dove sembra essercene realmente poco. Cancro è una donna non così idealista ma essendo buona d’animo non si rassegna ed è pronta a dare fiducia a tutti, sopratutto sulle prime.

Capricorno

Realista ma non pessimista, e anche se mette numerosi “paletti” quando si tratta di fidarsi completamente, non perde mai la fiducia in senso generale. Anche se appare cinico in realtà questa donna se vede uno “spiraglio positivo” si prodiga per restare sempre positiva ed “aperta mentalmente”.

Pesci

E’ quella estremamente positiva, fiduciosa verso il prossimo e sempre pronta a “tendere la mano”. Si stupisce sempre molto quando le persone tradiscono la fiducia in senso generale, ma questo fattore non riesce a cambiare la natura della Pesci. Se molti la considerano ingenua, lei non ci fa tanto caso. A volte però elargisce la propria fiducia fin troppo facilmente verso persone che magari non la meritano.