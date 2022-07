Per estratto conto intendiamo un documento che arriva a casa all’inizio dell’anno, ma non per forza deve essere solo cartaceo. Infatti, con la digitalizzazione anche le banche hanno creato applicazioni in cui si può vedere tutto il saldo corrente e l’estratto conto. Ovviamente si tratta di un documento che bisogna saper leggere e bisogna anche controllarlo dato che ci potrebbero essere degli errori che dovranno essere risolti quanto prima. Questo documento non mostra solo i movimenti ma anche le condizioni e le spese del tuo conto corrente.

Estratto conto, è allerta in tutta Italia: ecco cosa sta succedendo

Con la digitalizzazione sempre più diffusa, si stanno diffondendo sempre di più anche le truffe online tramite messaggi o email. Arrivano al malcapitato cercando di rubare i propri dati. La truffa online più diffusa è il phishing, cioè inviano dei falsi messaggi o email, come comunicazione della banca reale.

In molti di questi messaggi viene scritto che c’è un errore con qualcosa (ad esempio con il conto) e per risolvere la cosa, basterà cliccare il link allegato nel messaggio o nell’email. Questo link porterà ad una pagina dove dovranno essere inseriti i propri dati. Una volta inseriti li ruberanno e avranno accesso al vostro conto, quindi non fatelo mai. La cosa fondamentale da sapere è che le banche per evitare queste truffe non fa mai questo tipo di comunicazione.

Quando arrivano messaggi del genere, come Sms o semplicemente come email, non cliccate su nessun link, ma informatevi prima, in modo tale da essere sicuri che non sia una truffa. Alcune banche hanno proprio un numero verde “anti-frode”, così da agevolare il cliente nel caso in cui ne avesse bisogno. Più di questo ovviamente la banca non può fare altro, dato che anche se la truffa é a “suo nome”, non è colpa loro.