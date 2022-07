Le nespole sono un frutto dal sapore aspro e allo stesso tempo dolce originarie di Cina, Giappone, Corea e Taiwan. Fin dal loro arrivo in Europa hanno attecchito bene al terreno tanto da diventare piuttosto prolifiche e crescere in maniera selvatica. La dimensione dei frutti è piuttosto piccola mentre la sua colorazione vira dal verde, al giallo e all’arancio all’esterno. La polpa gialla e arancia varia in base al grado di maturazione.

Essendo di dimensioni ridotte, spesso non si pensa a loro come a una fonte primaria di nutrimento. Tuttavia, le nespole contengono diverse vitamine e minerali essenziali, utili per la salute soprattutto per tutte quelle persone che hanno superato la soglia dei 40 anni e hanno bisogno di nutrirsi in maniera bilanciata e ipocalorica.

Le nespole sono un’aggiunta deliziosa e salutare alla vostra dieta. Sono ricche di fibre, vitamina C e vitamina A e contengono anche piccole quantità di proteine. Le nespole possono essere gustate crude, essiccate o cotte e possono essere consumate in qualsiasi periodo dell’anno. Sono inoltre benefiche per le donne in gravidanza, per gli atleti e per chi soffre di diabete.

Le vitamine contenute nelle nespole

Le nespole sono una buona fonte di vitamina A, fondamentale per la salute della pelle. La vitamina A è importante per la crescita e la riparazione dei tessuti e delle cellule, nonché per un sistema immunitario sano. Contribuisce inoltre a mantenere la pelle e la vista limpide. La vitamina A è meglio ricavata da alimenti naturali e le nespole contengono circa il 47% della dose giornaliera raccomandata.

Questi frutti contengono anche una discreta fonte di vitamina C, con circa il 14% della dose giornaliera raccomandata in una porzione di 100 grammi. La vitamina C è un potente antiossidante che aiuta a combattere lo stress ossidativo e protegge da alcune malattie come quelle cardiovascolari e alcuni tipi di cancro.

Forniscono una buona fonte di vitamina D, fondamentale per ridurre il rischio di alcuni tumori, del diabete di tipo 2 e di malattie autoimmuni come la sclerosi multipla e l’artrite reumatoide. La vitamina D è inoltre essenziale per la salute di ossa e denti grazie alla sua capacità di assorbire il calcio. Una porzione di 100 grammi di nespole contiene circa il 71% della dose giornaliera raccomandata di vitamina D.

Altri nutritivi presenti: folato e fibre

I folati sono vitamine B idrosolubili, fondamentali per una gravidanza sana. Sono anche utili nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e di malattie degenerative come l’Alzheimer e il Parkinson. Una porzione da 100 grammi di nespole contiene 1,5 mg di folati, pari a circa il 26% della dose giornaliera raccomandata.

Le nespole sono ricche di fibre, utili per regolare gli zuccheri nel sangue e mantenere un sistema digestivo sano. Contengono anche piccole quantità di proteine e sono una buona fonte di minerali come calcio, ferro e magnesio. Un altro aspetto benefico delle nespole è che sono povere di calorie e ricche di acqua e fibre. Questo le rende utili per la perdita e il mantenimento del peso nonché per la pulizia regolare del tratto intestinale.