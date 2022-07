Se vedi questa meravigliosa farfalla blu, è tra le più rare al mondo

Una delle farfalle più rare e ricercate al mondo presenta delle caratteristiche del tutto originali e particolari. Stiamo parlando della farfalla “morfo blu”. Questa è una farfalla del Sud America, che incanta per la sua bellezza e unicità, viste le grandi ali di color blu metallico iridescente. Vediamo quali sono le sue caratteristiche!

Il blu: un colore particolare

Il blu è decisamente il colore più raro in natura. Questo è dovuto al fatto che la maggior parte degli animali non è in grado di produrre pigmenti blu. Inoltre, in quasi tutti i pochi casi in cui ci si imbatte nel regno animale con questa tonalità, in realtà il colore non è dovuto dai pigmenti, ma da colori strutturali, ovvero dal risultato dell’iridescenza e della riflessione selettiva. Le farfalle Morpho, famose per lo spettacolare blu delle loro ali. Questo in realtà non è dovuto da un pigmento, ma grazie alla configurazione delle squame che riflettono la luce in un modo tale da produrre un apparente colore blu iridescente.

Le sue caratteristiche

Sono farfalle di grandi dimensioni, con un apertura alare di ben 15 cm, i maschi hanno colori più vividi e sgargianti, rispetto le femmine. Una delle loro caratteristiche che la rende ancora più particolare è che riescono a volare più velocemente della maggior parte delle altre farfalle, questa agilità permette loro di sfuggire facilmente ai predatori. Queste farfalle piuttosto che mangiare il cibo, bensì lo bevono! Questo grazie alla loro piccola proboscide, che prende il nome di spiritromba, che usano come una vera e propria cannuccia per succhiare i nutrimenti dagli alimenti. Si cibano principalmente di frutta fermentata, dei fluidi corporei degli animali morti e di funghi. Sono note per essere delle farfalle che amano vivere nelle fitte foreste e nei boschi. Difficilmente riuscite a vederle nella città o nelle campagne, non amano esplorare il mondo esterno. Una piccola curiosità è che le larve di queste farfalle si nutrono principalmente di piante e della loro linfa. Ma potrebbe accadere anche che possa scegliere di nutrirsi di altre larve, sfociando nel cannibalismo.

La leggenda narra che…

C’è una leggenda orientale che narra la vicenda di un uomo che molti anni fa rimase vedovo e lasciò il comando della casa alle sue due figlie mentre lui era fuori a lavoro. Le due ragazze erano molto curiose, intelligenti e sempre impazienti di imparare. Facevano molte domande all’uomo rimasto vedovo, per soddisfare la loro fame di apprendimento ma poche volte il loro papà poteva rispondere saggiamente.