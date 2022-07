Siamo naturalmente attratti da una personalità spontanea, che naturalmente ci apparae come genuina e quindi “vera”, onesta e non “finta”. Non è ovviamente sempre così ma in molti casi ciò rappresenta il vero, ma come ogni tratto tendente al positivo, se non opportunamente regolato diventa un tratto negativo. In ambito comunicativo le donne spontanee sono particolarmente ambite ed appezzate. La spontaneità fa parte di queste personalità femminili ma non è sempre comprendere fino a quando fa parte del corredo caratteriale e dove inizia la “strategia”. Ecco le spontanee per definizione.

Ecco le 3 donne più spontanee dello zodiaco! Sai quali sono?

Pesci

Non impulsive, anzi, ma difficili da cambiare, e anche la spontaneità fa parte del carattere di questa donna. Anche se riesce a limitare il proprio modus operandi, la Pesci è portata sempre ad evidenziare cosa pensa e cosa intende fare anche attraverso una comunicazione indiretta, ad esempio quella non verbale. E fin troppo “onesta”.

Sagittario

Decisamente “meno evidente” la spontaneità della Sagittario che è definibile liberamente “genuina”. Fa quello che dice e resta coerente in quasi tutti gli ambiti, ma lo fa il modo estremamente naturale, senza forzature di sorta. Difficilmente “esagera” in quanto è una donna tendenzialmente pacata.

Gemelli

Gemelli è consapevole al 100 % che deve tenere a bada l’atteggiamento che spesso è spontaneo. Se questo tratto contribuisce a renderle simpatiche ed alla mano, può diventare sintomo di un modo di fare un po’ inopportuno in determinati frangenti. Ecco perchè è probabilmente la spontanea più evidente tra i segni che compongono lo zodiaco.