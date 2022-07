La pazienza è considerabile a tutti gli effetti una virtù vera e propria è sostanzialmente la si può “spiegare” con la capacità di mantenere la calma spesso condita da una forma dai tolleranza e resistenza alle situazioni ma anche alle persone che sono effettivamente irritantie fastidiose. Se è sicuramente vero che è possibile, almeno in parte “Imparare” ad essere pazienti, riuscirci da zero è quasi impossibile. Bisogna nascere con questa peculiarità, e i seguenti segni non sembrano tenenzialmente dotati di questo “dono”. Ecco i segni meno pazienti secondo lo zodiaco.

I segni meno pazienti secondo lo zodiaco. Attenzione a loro!

Leone

Non ama “scattare” di nervi, ma meglio non sovraccaricare la capacità di sopportazione del Leone. Le reazioni non sono quasi mai di rabbia pura ma di insostenibilità e di profonda immaturità. Leone si dimostra poco paziente sopratutto quando non viene ascoltato, quindi meglio, quando possibile dargli le attenzioni che vuole.

Ariete

Non stupisce vederlo in lista: l’Ariete è un segno già tendente al nervoso “di base”, ma solitamente ci mette parecchio del suo. Non riesce o forse non capisce realmente perchè dovrebbe mantenere un autocontrollo sopratutto nelle situazioni più “calde”, come ad esempio quelle legate al mondo professione. E’ una sorta di “miccia vivente”, sempre pronta ad innescarsi.

Vergine

Vergine sulle prime appare paziente e disponibile ma da a tutti una sorta di “tempo limite” entro il quale muoversi, solitamente abbastanza ridotto. Tutti hanno chance di dimostrare di essere meritevoli della pazienza della Vergine, ma quasi tutti finiscono per fare arrabbiare questo segno.