Le 5 spiagge siciliane preferite in tutto il mondo: ecco i fondali più belli

In Sicilia il mare è uno degli scenari più belli della regione. Considerata una delle mete più scelte, quest’anno è stata presa d’assalto per quanto riguarda la scelta delle spiagge più belle. E non solo, oltre alle sue spiagge che ti ricordano i Caraibi, anche i fondali non sono da meno. Ecco qui quali sono considerati più belli.

Riserva di Capo Rama, Terrasini

Nei pressi di Terrasini, in provincia di Palermo, merita una sosta la Riserva di Capo Rama dove troverete una scogliera bianca dominata dai resti di un torrione di guardia. Sul promontorio di Capo Rama svetta l’antica torre di avvistamento e la costa è ricca di insenature, promontori panoramici e numerose grotte marine. Considerata una delle mete più gettonate quando si vuole ammirare dei fondali meravigliosi. Raggiungere il mare può risultare un po’ più complesso ma vi assicuro che verrete ampiamente ricompensati dai ricchi fondali di flora e fauna dove trova il suo habitat ideale perfino l’aragosta.

Tonnara di Scopello

In provincia di Trapani sorge uno dei posti più suggestivi e meravigliosi dell’isola: la Tonnara di Scopello e i suoi faraglioni. Qui il mare è di una bellezza che vi lascerà senza parole, azzurrissimo, limpido e incontaminato. La spiaggia è costituita in parte dalla piattaforma in cemento della tonnara. L’accesso al mare è molto semplice adatto anche ai bambini e ai nuotatori meno esperti. I faraglioni svettano fieri e ricoperti da una fitta vegetazione caratterizzando tutto il paesaggio circostante. Una nuotata con la maschera è d’obbligo. I fondali ricchi di pesci e l’acqua limpidissima vi regaleranno momenti magici.

Spiaggia di Calamosche, Siracusa

Di natura decisamente più selvaggia è la spiaggia di Calamosche, nella riserva naturale di Vendicari. La Spiaggia di Calamosche è una suggestiva caletta di sabbia, estesa per circa 200 metri e delimitata da due promontori rocciosi che la riparano dalle correnti. Il mare, qui, è sempre calmo e cristallino. Si tratta di una meta molto conosciuta e apprezzata, grazie al suo fascino e alla natura incontaminata che la circonda. Molto apprezzata per via dei fondali bianchi e chiari, che caratterizzano la spiaggia.

Cala Rossa, Favignana

Cala Rossa a Favignana, è considerato come un paradiso terrestre. Le isole minori della Sicilia sono una delle mete più gettonate in assoluto per le vacanze. Il merito è, anzitutto, delle splendide spiagge cristalline. Questa spiaggia è tra le più apprezzate non soltanto nel nostro Paese, ma anche nel mondo. Pensate che si è ritagliata un posto anche nelle classifiche di TripAdvisor, che l’hanno inserita nell’Olimpo delle mete. Qui ci sono acque cristalline, un mare trasparente e invitante, circondato da scogliere che offrono un panorama del tutto mozzafiato.

Isola dei conigli, Lampedusa

Ennesima meta scelta e preferita per le sue spiagge chiare e il mare dai colori del tutto suggestivi. La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, è universalmente riconosciuta come una delle più belle del mondo. Anno dopo anno conquista un posto nelle classifiche e vanta il titolo di spiaggia più bella d’Europa. Il motivo di tanto successo non è difficile da capire. Lascia senza fiato, con la sabbia finissima: il cielo blu si tuffa nel mare e la natura incontaminata incornicia un paesaggio spettacolare.