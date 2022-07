La parola “coerenza” costituisce in generale un senso di continuità e “compattezza” e anche se viene utilizzato per definire specifiche personalità, trova diffusione anche in ambiti diversi. Una personalità coerente agirà sempre in modo corrispondente al proprio comportamento tipico, ma anche alle proprie idee e principi. E’ sia un tratto “Nativo” del carattere ma che può essere influenzato dall’esperienza e dalla situazione di turno. Si tratta in molti casi di personalità che sono assolutamente apprezzabili quando c’è bisogno di mantenere una linea di comportamento ma portato all’eccesso un coerente appare ottuso. Quali sono i segni coerenti, sempre?

I segni zodiacali sempre coerenti! Sai quali sono?

Sagittario

Sagittario non sopporta i “voltafaccia” coloro che prima dicono una cosa e poi fanno il contrario: ma non è un coerente rigoroso, ma si considera rispettoso delle cose che pensa e che dice. Il risultato è una forma di coerenza non invadente o fastidiosa in nessun modo. E se percepisce un atteggiamento incoerente lo fa notare.

Scorpione

E’ un po’ il tratto tipico dello Scorpione apparire ma anche essere concretamente il più coerente. A volte pur di continuare a dare questa idea che rappresenta la “serietà” sotto tutti i punti di vista, diventa quasi eccessivamente coerente con il risultato di sembrare realmente ottuso.

Vergine

Anche Vergine è un segno che percepisce la coerenza come un principio di assoluto valore, che va rispettato sempre e comunque. In realtà in più occasioni si lascia un po’ condizionare dal proprio giudizio. Questo perchè non “nasce” coerente ma è portato a diventarlo.