Se sei in Sicilia devi assolutamente visitare queste montagne maestose

Quando si parla di Sicilia si pensa sempre al mare, alle bellissime spiagge e a città meravigliose con una storia da raccontare. Ma la Sicilia non è solo questo, ma tanto altro. Non solo rimarrete affascinati dalle sue riserve naturali, ma anche da alcune spettacolari montagne che ne varrà la pena visitare. Vi proponiamo le migliori tre montagne secondo le recensioni di TripAdvisor

Monte Etna

Con uno dei panorami più belli e suggestivi, l’Etna ha da offrire una splendida passeggiata su uno dei vulcani più attivi e belli della terra. Considerata una delle mete più scelte, non soltanto per ammirare lo spettacolo che questo vulcano ci presenta, ma anche per ammirare la città sottostante ossia Catania. Sarà possibile salire sul vulcano affidandosi a delle guide specializzate che vi faranno ammirare le particolarità e i punti più belli. Famosa inoltre per le sue piste da scii, sfruttate pienamente durante il periodo invernale. L’Etna è uno dei vulcani più belli da ammirare, una montagna da scalare che non vi farà pentire di ciò.

La Rocca di Cefalù

La Rocca di Cefalù è una spettacolare rupe alta 268 metri dalla cui forma la città prese il nome. Parte del perimetro della Rocca è caratterizzato dalla presenza di mura merlate risalenti al periodo del medioevo. La Rocca è legata al mito di Dafni che dopo aver giurato di essere fedele ad una ninfa, venne sedotto da ubriaco e per questa ragione accecato. Dafni quindi decise di uccidersi gettandosi dalla Rocca di Cefalù. Secondo un’altra versione Zeus l’avrebbe poi trasformato in Rocca per salvarlo. Una passeggiata immersi nel verde con uno sfondo del tutto mozzafiato, con una vista sul borgo di Cefalù. La maggior parte del percorso sulla Rocca è esposto al sole, pertanto è sconsigliato percorrerlo nelle ore centrali delle giornate estive. Al contrario, meglio privilegiare i mesi primaverili o autunnali, quando i colori della natura e la giusta luce saranno in grado di fare la differenza nello spettacolo paesaggistico che si aprirà di fronte ai vostri occhi.

Monte Pellegrino

ll Monte Pellegrino dichiarato da Goethe “il più bel promontorio del mondo”, è il simbolo della città di Palermo, il capoluogo siciliano. L’ascesa al Monte Pellegrino offre la bellezza di panorami e vedute paesaggistiche, diverse per condizioni di luce, nelle diverse ore della giorno e secondo le condizioni atmosferiche che non è esagerato definire “mozzafiato”. Dall’alto si possono ammirare il meraviglioso Golfo di Palermo e persino il Golfo di Mondello. Salire su questa splendida montagna di Palermo è un’esperienza unica ed emozionante, che regala spettacolari panorami sul mare. La bellezza del luogo è indescrivibile a parole. Salire sul Monte significa percorrere una delle strade più panoramiche dell’intera nazione.