Nessuno lo sa, ma a un’ora da Roma esiste una spiaggia cristallina: ecco dove

Chi abita a Roma e nei dintorni, sa bene che nei paraggi ci sia una delle spiagge più belle che questo territorio ha da offrire. Stiamo parlando della spiaggia di Torre Astura, considerata una delle più belle e presa d’assalto dai turisti durante le vacanze estive. Gli amanti della natura incontaminata e del mare limpido e cristallino attendono con impazienza la riapertura 2022 della spiaggia di Torre Astura, situata nel comune di Nettuno.

Torre Astura, uno dei posti più belli ed incantevoli

Costruita direttamente sul mare, Torre Astura è una fortificazione medievale sulla costa tirrenica, nel comune di Nettuno. Si mostra come una torre pentagonale attorniata da mura e merlature: un piccolo castello sull’acqua. Questo edificio fa parte del vasto complesso di torri costiere che, nel tempo, furono costruite dallo Stato Pontificio per difendersi dagli attacchi stranieri. Ancora oggi possono essere ancora ammirate in buono stato.

Perché andarci?

Ciò che caratterizza questo tratto di litorale lungo 11 chilometri è la sua natura selvaggia e incontaminata, le dune sabbiose e la presenza della fortezza medievale di Torre Astura, immersa in una bellissima pineta. Luogo di villeggiatura ai tempi di Cicerone, questa località balneare deve il suo nome alla foce del fiume Astura, che scorre nei pressi dell’Agro Pontino, e alla caratteristica torre costruita su un’isoletta artificiale non molto distante dalla riva e collegata ad essa da un ponte di mattoni. Immortalata in alcuni film, anche famosi, oggi questa location suggestiva vede da una parte una zona archeologica sommersa; dall’altra la spiaggia aperta ai bagnanti.

La spiaggia

La spiaggia è considerata come un vero e proprio gioiello in un tratto di costa ancora selvaggio. Torre Astura è il gioiello del litorale romano. Qui troverete una spiaggia dove il mare è cristallino all’ombra dell’affascinante fortezza che sorge in mezzo all’acqua su un piccolo isolotto. Quest’ultimo è collegato da un camminamento in pietra alla terra ferma. Nel comune di Nettuno, a sud della capitale, si trova in un tratto di costa ancora selvaggio, a cui si può accedere solo in alcuni periodi dell’anno essendo inserita nell’area del poligono di tiro militare. Una circostanza questa che ne limita si l’accesso alla spiaggia libera solo in alcune settimane e weekend della stagione estiva, ma che consente anche di mantenere intatto il fascino di questo tratto di costa.

Come arrivare

La spiaggia e la torre costiera si trovano a circa un’ora di macchina da Roma. Dalla capitale bisogna prendere via Pontina (Ss 148), uscendo in direzione di via Prato Cesarino imboccando la strada provinciale 18, per poi proseguire in direzione di Borgo Sabotino. Una volta arrivati fin qui bisogna svoltare in via Valmontorio fino ad arrivare a destinazione. Da Nettuno bisogna percorrere via Acciarella, che fiancheggia il poligono militare, percorrendo poi via Valmontorio in direzione di Foce Verde. Sul posto il parcheggio è gratuito.