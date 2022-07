Per federe profumate e pulite usa questo trucco geniale e veloce

Se vuoi federe profumate e pulite, soprattutto in estate, ti converrà usare un trucco facile e alla portata di tutti. Con poco sforzo e spendendo una somma irrisoria avrai sempre guanciali candidi, che sanno di buono. Sei curioso di scoprire come fare?

Federe profumate e pulite: ecco il trucco!

Le federe dei cuscini si sporcano facilmente, soprattutto in estate. Ogni notte i guanciali assorbono il nostro sudore, le cellule morte della pelle, saliva, residui di trucco o creme varie. Da qui l’esigenza di lavarle con frequenza, per avere sempre federe pulite e profumate, capaci di conciliare un sonno sereno.

Non sempre i detersivi presenti sul mercato sono la scelta ideale, per lavare la biancheria da letto. Non solo si tratta di prodotti per lo più chimici, ad alto impatto ambientale. A lungo andare possono risultare nocivi per la nostra salute o aggressivi per il tessuto delle federe.

Meglio ricorrere ai prodotti naturali che spesso conserviamo in dispensa per ogni occasione. Tra questi il più efficace è senza dubbio il bicarbonato di sodio. Un vero santo Graal per la casalinghe, il bicarbonato ha incredibili proprietà antibatteriche e antimicrobiche, per questa ragione è efficace nell’igienizzare i tessuti.

Come pulire le federe con il bicarbonato di sodio

Per avere federe pulite e profumate non serve spendere un capitale in detersivi e ammorbidenti di marca! Forse non lo sai, ma ti basterà un semplice ingrediente naturale, che conservi in casa, per lavare e profumare a fondo i tuoi guanciali.

Dovrai riempire una bacinella di acqua fredda e aggiungere due cucchiai di bicarbonato di sodio. Immergi le tue federe e lasciate in ammollo per alcune ore, una notte intera, se sono molto sporche. Sciacquale appena e falle asciugare al sole. Ti stupirai del risultato ottenuto, senza troppo sforzo.

In alternativa al bicarbonato di sodio, potrai usare un po’ di acido citrico. In questo modo, le tue federe saranno pulite e più morbide al tatto. Sarà sufficiente aggiungere 150 grammi di acido citrico a un litro d’acqua e mescolare bene. Poi, dovrai versare la miscela ottenuta in una bacinella piena d’acqua fredda e mettere in ammollo la biancheria per diverse ore.

Infine, servirà un bel risciacquo e sistemare le federe al sole per farle asciugare all’aria aperta. Al momento di ritirare il bucato, ti accorgerai di avere tessuti più puliti e profumai, come fossero nuovi! Se non hai tempo per lavare le federe a mano, ti basterà aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio in lavatrice otterrai un bucato igienizzato, morbido e candido.