L’arrivo delle bollette è duro per tutti. Ci cercano sempre metodi per risparmiare soprattutto con i nuovi aumenti che stanno avvenendo in questo ultimo periodo. Anche se le bollette della luce sono fastidiose da pagare, sono necessarie. Gli aumenti sono sempre di più, soprattutto a causa della pandemia o anche delle situazioni che stanno avvenendo in Europa come ad esempio la guerra in Ucraina contro la Russia. Per aiutare i cittadini, lo Stato ha messo in atto anche alcune agevolazioni (Bonus bollette), per fare un aiuto concreto. Andiamo però a vedere anche dei modi alternativi per risparmiare sulle bollette della luce.

Bollette luce: ecco un trucco pazzesco per risparmiare

Gli aumenti portano sempre di più, i cittadini a chiedersi se esistono dei trucchi per risparmiare e pagare di meno le forniture. L’unica cosa possibile da fare però, è cercare di ridurre sempre di più i consumi. La prima cosa da fare è ridurre l’utilizzo degli

elettrodomestici, che hanno un impatto molto forte sul consumo, che si stima intorno al 60-65 %). Alcuni di essi quando vanno in standby di default, continuano, anche se di meno, a consumare corrente, anche se molte volte non ce ne accorgiamo.



Quindi è meglio disabilitare questa funzione, soprattutto della televisione. Sono consigliate anche le ciabatte, cioè delle prese multifunzione, che limitano la la dispersione di corrente. Inoltre, hanno il tasto di accensione e spegnimento così da non consumare corrente quando non si sta usando l’elettrodomestico.

Una cosa che non molti sanno è che la corrente si paga anche in base alla fascia oraria in cui viene utilizzata. Quindi per risparmiare basta informarsi sulle fasce orarie più economiche per esempio per fare le lavatrici, per usare l’asciugatrice o per la lavastoviglie. Di solito, il prezzo della fornitura va anche in base al contratto sottoscritto, quindi per risparmiare è meglio sempre prima informarsi.