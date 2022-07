Cibo per cani: questi cibi estivi non fanno male al tuo amico a 4 zampe

Nel meno dell’estate ci siamo sempre chiesti cosa possiamo dare al nostro amico peloso, magari quando stiamo mangiando proprio vicino a lui. Come ben sappiamo, lo stomaco del nostro animale domestico è molto delicato, ma ci sono alcuni cibi che non sono dannosi per il suo organismo. Ecco qui quali.

Cibo umido in scatola

Tra i cibi estivi per i cani, tutti i cibi umidi confezionati possono avere un ottimo supporto per aiutare il cane nella gestione del calore. Com’è ben risaputo, il cane può andare incontro a colpi di calore, e per questo bisogna sempre far attenzione anche al cibo che gli viene somministrato. Questi cibi contengono i liquidi per evitare che il cane rischi un colpo di calore, rischio molto alto, considerato le alte temperature, soprattutto in città. Nel caso in cui vi trovaste fuori casa con il vostro cane, potete comunque aiutarlo somministrando una scatoletta. Tenete sempre presente alla dose giornaliera da dare al vostro fido.

Carne e pesce

La carne e il pesce sono alimenti che possono essere somministrati al cane tutto l’anno. Tuttavia nella stagione estiva è consigliabile cercare di attingere meno a questi alimenti. Per quanto questi siano estremamente necessari per loro, è consigliato riuscire ad alternarli con dei cibi che contengono una media quantità di liquidi. Questo per fare in modo che il cane non solo abbia il giusto apporto calorico, ma anche per evitare che il cane possa incombere in un eventuale stato di disidratazione.

Frutta e verdura

Anche frutta e verdura possono essere alcuni dei cibi preferiti estivi per i tuoi amici a quattro zampe. Però è bene sempre precisare che non tutti i tipi di frutta e non tutti i tipi di verdura hanno dei benefici per lui. Alcuni dei cibi preferiti per i vostri animali ad esempio sono i mirtilli. Ma non solo! Vi è altra frutta come le mele, l’anguria, il melone, le pere, l’ albicocche e le banane sono consentite nella dieta del tuo cucciolo. Però bisogna fare una piccola precisione. E’ consigliato non esagerare con la somministrazione di frutta. Questi contengono una grande quantità di zuccheri che, somministrati in grandi quantità, potrebbero avere effetti negativi per il suo organismo. Per quanto invece riguarda la somministrazione delle verdure, è bene sottolineare che sono consentiti alimenti come le carote, le zucchine, la fagiolina, il sedano, i pomodori, i broccoli e i finocchi. Anche rucola e lattuga sono verdure consigliate. Di contro, è invece sconsigliata la somministrazione di cipolla, legumi e peperoni che possono perfino compromettere la salute del cane.