Itinerari low cost in Italia: ecco cosa fare se vai in vacanza

L’Estate è in pieno svolgimento, le ferie stanno per arrivare e la maggior parte delle persone ancora non ha deciso dove trascorrere le vacanze. Quest’anno in particolare, l’aumento significativo dei prezzi ha dimezzato la possibilità di viaggiare, almeno per alcune persone. Vi presentiamo alcuni itinerari low cost che potreste fare una volta che andate in vacanza.

Una visita sui fondali marini

A chi non piacerebbe fare snorkeling fra le acque cristalline, dove potrete ammirare con i vostri occhi lo splendido paesaggio sottomarino? Conosciamo tutti la risposta, ma sappiamo quanto questo comporti una grossa spesa. Ebbene non è sempre così, vi sono dei luoghi in Italia dove sarà possibile fare tutto ciò senza spendere una fortuna. Uno di questi posti si trova a Ricadi, in Calabria. Non ti sembrerà vero, ma questa deliziosa località calabrese ha delle spiagge caratteristiche e una ricca storia da raccontare. Una meta ideale proprio per chi ha voglia di immergersi totalmente in queste splendide acque. Fra queste sono consigliate la Grotta del Palombaro, le tre baie di Grotticelle e studia la vita marina lungo i fondali di Formicoli. Inoltre è una delle mete ideali per i viaggi di coppia. I panorami di Ricadi sapranno regalare a te e alla tua metà dei tramonti fantastici. Per ancora più romanticismo, visita il piccolo villaggio di Santa Domenica, lungo la Costa degli Dei.

Un itinerario immerso nel bosco

Per una vacanza wild a contatto con la natura ma con costi accessibile, la Riviera del Conero risulta perfetta. Immersa nel Parco Regionale Naturale del Monte Conero, certificato con la Carta Europea del Turismo sostenibile, la Riviera è uno dei simboli più noti della bellezza naturale che si staglia sul Mare Adriatico. Con diversi km di coste, la Riviera vede un promontorio a picco sul mare, dando vita a numerose insenature, grotte e calette. In Riviera sono numerose le attività da poter fare, dallo stare comodamente rilassati sulle spiagge dorate, al potersi dedicare i immancabili escursioni da trekking e costume nello zaino, addentrandovi tra i 70 km di sentieri sul mare del Promontorio del Conero.

La costa degli dei

Non poteva cerca mancare la Calabria tra le mete low cost per l’estate 2022. Panorami mozzafiato attendono chi deciderà di raggiungere il cosiddetto Corno di Calabria: la costa degli Dei, 55 km di costa da Nicotera a Pizzo Calabro. Ad attendere i turisti un susseguirsi di calette, baie e scogliere, bianche spiagge e mare cristallino. Da qui è d’obbligo una menzione ad una delle città più belle prese d’assalto dai turisti: Tropea. Città che si staglio sul promontorio, circondata da lunghe spiagge di sabbia color borotalco. Ognuna di queste città vede dei costi accessibili, perciò se si desidera fare un viaggio on the road low coast, la costa degli Dei è la meta perfetta.