Se hai dei sandali in sughero, puliscili con questo metodo geniale e veloce

I sandali in sughero sono la scelta ideale per chi è sempre in movimento durante l’estate. Pratici, confortevoli ed economici, sono facili da indossare e comodi da utilizzare e si abbinano con innumerevoli look. Il sughero, però, è un materiale particolarmente delicato e tende a sporcarsi facilmente. Ecco perché è importante conoscere un metodo, che sia efficace e veloce, per pulire i sandali in sughero con poco sforzo, senza rischiare di rovinarli.

Sandali in sughero: il metodo veloce e geniale per pulirli

I sandali in sughero sono sempre più diffusi, perché comodi e traspiranti. In estate, quando i piedi sudano di più, indossare calzature morbide e pratiche, che permettano alla pelle di respirare, può fare la differenza. Il sughero, però, è un materiale molto delicato che ha diversi punti deboli:

diventa nero con molta facilità, perdendo il suo colore originale;

con molta facilità, perdendo il suo colore originale; è molto assorbente e per questo può diventare un ricettacolo di batteri, sudore, sporcizia e odori sgradevoli;

e per questo può diventare un ricettacolo di batteri, sudore, sporcizia e odori sgradevoli; può seccarsi, indurirsi o creparsi, se esposto a lungo alla luce diretta del sole o ad altri fonti di calore.

Per queste ragioni, pulire i sandali in sughero in modo regolare ed efficace è di importanza cruciale, se non vorrai buttarli via dopo pochi utilizzi. Farlo sarà semplicissimo, richiederà poco sforzo e l’uso di ingredienti naturali, di quelli che conservi ogni giorno in cucina.

Pulire i sandali in sughero con prodotti naturali

Una pulizia efficace dei sandali in sughero può essere fatta con il bicarbonato di sodio e il succo di limone. Ti basterà mescolare un cucchiaio di bicarbonato con poche gocce di limone. Una volta che avrai ottenuto una specie di pasta, dovrai cospargerla sulle parti in sughero dei sandali e farla agire per circa un’ora.

Trascorsa l’ora, potrai riprendere i sandali e sciacquarli bene con acqua calda. Questa semplice miscela dovrebbe essere sufficiente a eliminare aloni e macchie di sporcizia.

In alternativa, potresti usare olio d’oliva, un ottimo rimedio nel caso in cui i sandali di sughero si fossero induriti. Ti converrà versare alcune gocce di olio sulle parti in sughero e massaggiare delicatamente. Lascia agire per mezza giornata e poi, servendoti di un panno pulito e inumidito, elimina l’olio di eccesso.

Vuoi pulire i tuoi sandali in sughero ed eliminare i cattivi odori nello stesso tempo? Distribuisci sul sughero bicarbonato di sodio puro, senza altri prodotti, e fallo agire per alcune ore. Infine, rimuovi ogni residuo di polvere, strofinando bene con un panno morbido. Altrimenti, potresti sostituire il bicarbonato di sodio con un po’ di argilla bianca. Otterrai lo stesso risultato: batteri, tossine e odori sgradevoli spariranno del tutto!