Questi snack sono stati ritirati dal commercio perché contengono plastica. Scatta l’allerta alimentare nei supermercati!

E’ scattato un altro richiamo alimentare dagli scaffali dei supermercati. Si tratta di un alimento amato da molti e la motivazione del ritiro è la presenza di plastica all’interno. Scopriamo di cosa si tratta.

Allerta alimentare: attenzione a…

Si tratta di uno snack dolce venduto in molti supermercati: si chiama Choco del marchio Nippon, conosciuto come uno dei più buoni snack al riso soffiato ricoperto di cioccolato al latte. La Coop ha immediatamente ritirato lo snack interessato dagli scaffali a causa quindi di un “rischio fisico”. Nello snack dolce, infatti c’è la possibilità di trovare frammenti di plastica, come si può anche leggere sull’avviso pubblicato sul sito dell’amata catena italiana. Ma quali sono i lotti ritirati? sono L 291 e L 292 con i formati da 200 g.

Come fare se l’hai acquistato…

La data di scadenza di ciascuno è la stessa: il 03/2023. La Coop raccomanda ai clienti della catena di non consumare il prodotto, ma di restituirlo anche senza scontrino fiscale e si riceve il rimborso.

Anche se pochissima plastica ingerita non fa niente all’organismo, se capita di mangiare spesso questo prodotto e quindi avere nell’intestino più plastica si va incontro ad un intossicazione alimentare. Previo consulto medico, bisogna riuscire ad espellerla tutta nel migliore dei modi senza complicazioni.

Non è la prima volta che accade che siano i supermercati a dover segnalare un problema con alimenti e che le case produttrici facciano guai e non se ne rendano conto… oppure semplicemente sorvolano sul problema. Ma non si può, si rischia la vita!

Maggiori controlli dovrebbero partire proprio da loro, ma questa responsabilità – per fortuna – almeno se la prendono i supermercati. Restituite che è meglio!

Ci auguriamo comunque di non dovervi più segnalare una cosa simile e che le aziende facciano più attenzione a queste cose!