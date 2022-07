Basilico e pomodoro sono due simboli della cucina italiana. Il primo utilizzato tipicamente anche nelle cucine asiatiche in Taiwan, Thailandia, Vietnam, Cambogia e Laos. Per via del forte profumo delle sue foglie, che a seconda delle molteplicità può presentarsi più o meno dolce o pungente.

L’aroma peculiare della specie comune in Italia è originato dall’eugenolo, sostanza chimica che troviamo in grandi misure anche nei chiodi di garofano. Il pomodoro, invece, è nativo delle regioni basse delle Ande, seminato dagli Aztechi in Messico. Proprio tale popolazione restituì al pomodoro il nome di “tomatl”, che significa “frutto polposo”, e in seguito i conquistadores spagnoli modificarono il termine in “tomate”.

Il pomodoro, assieme al mais, la patata, il peperoncino e la patata dolce si svilupparono in Spagna all’inizio del XVI secolo tramite i viaggi di Cristoforo Colombo. Questi due ingredienti se messi assieme creano un sapore spettacolare, che arricchisce le nostre ricette. Però questo mix si può rivelare anche un’arma a doppio taglio.

Basilico e pomodoro: il mix che può farti molto male

Difatti i pomodori è molto importante evitarli, in tutte le sue versioni, se si soffre di allergia al nickel o alle solanacee, alla quale aderisconoanche patate, melanzane e peperoni. I pomodori poi possono aggravare i sintomi della gastrite o della sindrome del colon irritabile, ed è per questo che vanno mangiati con attenzione, magari lasciandoli senza della buccia e dei semi, nelle persone che soffrono di tali patologie.

Inoltre, mangiare grandi misure di pomodori può sovrapporsi con la funzione immunitaria rendendola meno efficiente nel guerreggiare le infezioni batteriche e fungine, e questo a causa della sproporzionata assunzione di licopene. Pomodoro e basilico assieme possono provocare irritazione alla vescica, che può generare problemi urinari come incontinenza e cistite.

Non solo, consumando grandi quantità di pomodori e basilico, significative misure di semi possono rimanere incastrate nell’intestino crasso, causando infiammazione o colite. Infine alti livelli di licopene misti a proprietà non del tutto benefiche del basilico cotto possono incidere negativamente. Soprattutto sulla ghiandola prostatica, originando dolore alla prostata, difficoltà urinarie o persino il cancro.

Dunque bisogna stare attenti a non esagerare con questo mix, il sapore non si discute ma se si esagera si possono affrontare gravi effetti collaterali.