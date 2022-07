Di nuovo caos voli: attenzione ai voli cancellati da queste compagnie

L’estate è in pieno svolgimento e negli aeroporti scoppia il caos più totale. Sono giorni che a migliaia di persone vengono cancellati o addirittura spostati i propri voli. Tutto questo mette continuamente a rischio il proseguire delle vacanze estive. Ecco cosa sta succedendo e quali sono le compagnie aeree più a rischio di cancellazioni e ritardi.

Voli cancellati e ritardi

Più di 41.000 i voli cancellati nelle ultime settimane negli aeroporti europei. Di questi ben 7.000 hanno coinvolto delle tratte destinati ad arrivare negli aeroporti italiani. Ecco così che sono a rischio le vacanze estive di tantissimi turisti europei e la situazione non si preannuncia più rosea per i prossimi giorni. Scioperi aerei, ritardi nel recupero bagaglio e i contagi Covid sono tutti fattori che hanno causato ritardi e la cancellazione dei voli. E’ una situazione di cui ne vale la pena tenerne conto nel programmare le prossime partenze estive.

Le compagnie aeree più a rischio

Fra le compagnie aeree più in sofferenza e con il maggior numero di voli cancellati, Mabrian Technologies segnala EasyJet, a cui va, ahimè, il triste primato di essere al primo posto nella lista nera. Ma in questa infelice classifica, ricadono anche altre compagnie diverse, come la Turkish Airlines, la Wizz e Wizz UK, Air Europa, Vueling, Scandinavian Airlines, Tui Fly, United e Saudia Airlines.Inoltre la situazione all’interno degli aeroporti ha generato dei disagi, sfociando direttamente nel caos più totale. Scopriamo qualcosa in più.

La situazione all’interno degli aeroporti

Gli aeroporti che hanno mostrato maggiori difficoltà risultano quelli di Parigi che hanno visto cancellato 1 volo su 5. In Spagna, la Ryanair ed EasyJet hanno visto dei ritardi in circa 100 dei loro voli, generando un grande malcontento per i viaggiatori. All’aeroporto di Londra Heathrow, si sono verificate impressionanti code di passeggeri all’imbarco che hanno costretto le compagnie aeree a cancellare 30 voli per mancanza di personale a terra. Inoltre, la situazione risulta abbastanza difficile anche all’ aeroporto londinese di Gatwick. Ritardi. Per non parlare delle infinite code all’aeroporto di Amsterdam Schipol, dove i passeggeri erano costretti a fare la fila che partiva all’esterno dell’aeroporto, costringendo i viaggiatori a recarsi in aeroporto diverse ore prima del tempo previsto. Per quanto riguarda la situazione in Germania, la Lufthansa ha già cancellato quasi 2.200 voli. Prestate attenzione alla vostra carta d’imbarco e controllate periodicamente se il vostro volo ha subito dei cambiamenti. In certi casi, si può richiedere un rimborso che potrà essere parziale o trasformato in voucher.