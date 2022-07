Il concetto di ostilità applicato all’aspetto pratico evidenzia in sostanza il contrario di un atteggiamento amichevole. Una persona può essere aggressiva fisicamente ma anche verbalmente ma gli ostili costituiscono una forma di fastidio anche nei confronti di persone che sono disposte ad aiutarali. Spesso scontrosi, burberi e “musoni”, gli ostili secondo lo zodiaco non sono solo tutti uguali ma costituiscono un interessante terreno di “studio”. Secondo lo zodiaco infatti sono sopratutto alcuni segni specifici ad evidenziare persone ostili. Quali sono?

Questi sono i segni più ostili dello zodiaco. Conosci quali sono?

Scorpione

Non ama le intrusioni nella propria vita, Scorpione lo fa capire fin da subito, ha bisogno dei propri spazi e lo rende palese anche tra le persone che ama sinceramente. Altrimenti diventa ostile se non proprio aggressivo. Bisogna anche ricordare che Scorpione tende a dimenticare solo dopo molto tempo chi lo ha portato ad essere ostile.

Toro

E’ amichevole ma può diventare ostile, sopratutto se colto alla sprovvista ad esempio in un contesto in cui non riesce ad emergere. Se si trova di fronte o in compagnia di qualcuno che non riesce a tollerare, Toro “fa muro” e diventa scostante e anche abbastanza scontroso. Toro costituisce un ostile non così evidente ma effettivamente concreto.

Acquario

E’ un segno molto sensibile, molto più di quanto non si potrebbe pensare. E non ama essere “esplorato” senza il suo permesso ecco perchè se la prende parecchio se la sua figura viene presa poco sul serio. Acquario può diventare anche piuttosto sgradevole se portato ad essere ostile.