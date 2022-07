Questo trucco ti aiuterà a capire quale frutta mettere in frigo e quale no

La frutta come ben sappiamo è uno dei migliori alleati del nostro organismo, soprattutto in esatte, questo perché ci tiene idratatati e ci fornisce le proteine di cui abbiamo bisogno. Oggi vedremo come conservare al meglio la frutta durante le alte temperature estive.

Come conservare la frutta in estate? Ecco i consigli del nutrizionista

L’anguria è il primo frutto che vi elenchiamo, questa può essere conservata, quando è integra, in un luogo fresco della casa, come la cantina, o nella parte meno raffredda del frigorifero, se le misure del frutto lo consentono.

Quando l’anguria è già stata aperta, per evitare che possa avariarsi, è possibile ricorrere ad un semplice trucco che consiste nel lasciarla senza buccia e nell’affettarla a cubetti. I cubetti andranno posizionati su di uno scolapasta, da introdurre all’interno della ciotola e da collocare in frigorifero. Grazie allo scolapasta l’aria potrà circolare, a differenza di ciò che avviene usando la pellicola trasparente, e l’anguria appassirà meno in fretta.

Continuiamo con le banane, per evitare che tali maturino troppo velocemente, non collocatele nello stesso cesto in cui mantenute le mele, che, sprigionando gas etilene, ne velocizzano la maturazione. Le banane possono essere mantenute in frigorifero. Se sono già mature e non prevedete di mangiarle subito, tagliatele a fettine e surgelatele. Saranno ottime per creare frullati e gelati.

Invece il metodo migliore per rendere più lenta la maturazione delle ciliegie in estate, consiste nel loro mantenimento in frigorifero. È consigliabile usufruire di un semplice recipiente di vetro o un normale piatto, anziché che una ciotola di plastica. Un ulteriore consiglio consiste nel pulirle soltanto poco prima di mangiarle, in modo tale che il contatto con l’acqua non provochi la composizione di marciumi.

Se volete mangiare delle pesche o delle albicocche in estate ma ne avete di non ancora mature, non collocatele in frigorifero. La loro stagionatura non succederebbe regolarmente e vi ritrovereste con dei frutti poco dolci e saporiti. Mantenete pesche e albicocche a temperatura ambiente fino a maturazione, poi potrete riporle in frigorifero, ma dovranno essere consumate entro pochi giorni.

Quindi vi abbiamo elencato alcuni frutti e come poterli conservare in modo che il calore non li rovini e danneggi i loro molteplici e completi principi nutritivi. Se seguirete i nostri consigli, potrete gustarvi senza intoppi la vostra ben e amata frutta anche in estate.