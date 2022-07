Se non vuoi che i piccioni vengano nel tuo balcone, fai queste 3 cose

Se vuoi impedire che i piccioni vengano sul tuo balcone, dovresti adottare dei metodi efficaci. Si tratta di rimedi naturali di comprovata efficacia che sfruttano i punti deboli dei volatili. In questo modo non dovrai chiamare degli esperti e, meglio ancora, non sarai costretto a ricorrere a nocivi prodotti chimici.

Ecco 3 modi per impedire i piccioni sul tuo balcone

Se la ringhiera del tuo balcone è presa d’assalto dai piccioni, dovrai fare i conti con le spiacevoli conseguenze. Oltre a disturbare con il loro continuo tubare, i piccioni che stazionano su ringhiere e davanzali rappresentano un serio rischio per gli abitanti, gli animali e gli edifici stessi. Gli escrementi che rilasciano contengono il guano. Si tratta di una sostanza naturale che si forma quando le feci dei volatili si decompongono. È una sostanza altamente corrosiva, in grado di danneggiare la superficie e può portare malattie infettive.

Per queste ragioni è di importanza cruciale conoscere i metodi per impedire che i balconi vengano sul tuo balcone. Nelle prossime righe ti sveleremo 3 modi, semplici da adottare, ma davvero efficaci, se vuoi tenere a distanza questi fastidiosi animali.

Finti rapaci usati come spauracchi

I piccioni hanno paura degli uccelli predatori. Puoi utilizzare sagome che raffigurino dei rapaci per dissuadere i volatili dall’appoggiarsi sul tuo balcone. Sarà una misura che mostrerà efficacia fin da subito, ma nel tempo potrebbe perdere di utilità. Per non correre il rischio che alla lunga i piccioni scoprano il trucco, dovrai cambiare più volte la posizione e la forma della sagoma.

Superfici riflettenti contro i piccioni

Se non vuoi che i piccioni vengano sul tuo balcone, potresti piazzare una superficie riflettente in un angolo strategico. I bagliori di luce procureranno un fastidio agli uccelli appollaiati sulla ringhiera o disorienteranno quelli che tentano di avvicinarsi. Ti basterà procurarti vecchi CD, carta stagnola, come quella di alcune confezioni alimentari o del nastro riflettente.

Spezie che allontanano i piccioni dal balcone

Come accade per innumerevoli animali e insetti, anche i piccioni non sopportano l’odore intenso che emanano alcune spezie, specialmente quelle piccanti. Se lascerai sul tuo balcone alcune ciotole con la cannella, il peperoncino o del pepe, i piccioni, annusando nell’aria, si terranno a debita distanza. In alternativa, potresti spruzzare alcune gocce di un olio essenziale a tuo piacimento sulla superficie del terrazzo. Anche le fragranze concentrate degli oli hanno un’azione repellente nei confronti di questi fastidiosi volatili.