Avere una pelle luminosa e sana ci fa stare bene con noi stessi. Ad aiutarci in questo obbiettivo ci sono anche gli alimenti che mangiamo che possono fare la differenza. Difatti i cibi che consumiamo condizionano molto il nostro aspetto, e la prima parte che presentiamo alle persone, la più visibile, è appunto la nostra pelle.

Vi è una connessione diretta tra quello che mangiamo e il nostro l’aspetto. Capita di svegliarsi la mattina con alcuni foruncoli di troppo, riflettendo tristemente alla scorpacciata di dolci o fritti fatta la sera prima. Dunque oggi vedremo 10 alimenti che possono aiutarci a rendere sana la nostra pelle.

Se vuoi una pelle più sana, mangia questi 10 alimenti: “incredibile”

Partiamo con le carote. Piene di anti-ossidanti e vitamina C, sono ottime compagne nella lotta anti-aging. La vitamina C è molto rilevantenel nostro corpo per la sintesi di nuovo collagene, una delle due proteine sostanziali per la struttura della pelle (l’altra è l’elastina).Il salmone è un altro alimento pro pelle, fa parte della famiglia dei pesci grassi, chiamati così perché pieni di grassi Omega-3, sostanziali per la salute della pelle. Gli Omega-3 infatti sono considerevoli perché conservano la cute compatta, elastica e idratata. Una mancanza di questi grassi può portare ad avere secca e accelerare l’invecchiamento cutaneo.

Poi, le mandorle contengono molti flavonoidi, anche se meno in percentuale rispetto per esempio ad un melograno. In compenso però hanno un elevata concentrazione di alfa-tocoferolo, un nutriente che fa parte della famiglia della vitamina E. L’alfa-tocoferolo è in grado di donare una forte difesa alla pelle nei confronti dei nocivi raggi UV.

Citato precedentemente, il melograno non è certamente tra i frutti più consumati in Italia, ma è tra i migliori alleati anti-aging che si possono trovare in natura. Tale frutto contiene un’incredibile misura di anti-ossidanti in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi e prevenire l’invecchiamento precoce. In particolare questi anti-ossidanti sono i flavonoidi.

Infine altri alimenti che operano sia in maniera difensiva che nutritiva nei confronti della pelle sono: broccoli, aglio, patate, fagioli e asparagi. Ecco dunque come poter salvaguardarla con la giusta alimentazione. Se seguirete i nostri consigli, avrete una pelle sana e luminosa.