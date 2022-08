Cani: ecco cosa non fare assolutamente quando è arrabbiato

Chi ha un cane in casa sa molto bene quando il loro temperamento varia in base alle loro personalità; per questo esistono cani che sono più inclini ad essere arrabbiati e altri no. Certe volte potrebbe capitare che il tuo cane si infastidisca o si arrabbi per certe cose, ma cosa non fare quando è arrabbiato?

Perché il cane è arrabbiato

La maggior parte delle volte in cui il vostro cane si dimostra arrabbiato o infastidito, è perché ha paura di qualcosa. È un’ipotesi che davvero pochi padroni considerano, eppure spesso si tratta della più veritiera. Quando si parla di paura, non significa che il cucciolo debba aver obbligatoriamente vissuto un’esperienza negativa o un evento traumatico. Spesso i cani hanno paura quando sono soli, e non hanno la possibilità di socializzare né con i loro simili né con altre persone. Molte volte il loro modo di comunicare di essere arrabbiati o infastiditi, è abbaiando. E’ sempre bene non avvicinarsi quando il vostro cane si dimostra ostile a qualche contatto. Ma vediamo cosa possiamo fare per calmarlo.

Si arrabbiano quando hanno paura

I rumori sono una fonte di grande spavento per i nostri cani, un rumore improvviso di qualsiasi natura potrebbe spaventarlo fino a traumatizzarlo. Parliamo di cose semplici come ad esempio l’aspirapolvere, il traffico, il clacson o altro. Si tratti di suoni che molti cuccioli percepiscono come spaventosi, innescando un meccanismo di difesa che li porta ad essere aggressivi. In alcuni casi, invece, la rabbia del piccolo può dipendere anche dalla vita che ha vissuto con la mamma e i fratellini. Magari non ha avuto una mamma protettiva, si è sentito sola e ha imparato ad assumere un comportamento prepotente per sfogare la sua frustrazione.

Cosa evitare di fare e come rimediare

Avere a che fare con un cane non è sempre semplice. Il loro comportamento, certe volte, potrebbe risultarci anche imprevedibile. Bisogna solo imparare a capire come riuscire a calmare il vostro cane. Anzitutto, mantenete la calma. Come già saprete, se il cane percepisce un vostro stato di ansia e stress, non farà altro che reagire accentuando la sua aggressività. Quando dicono che gli animali sentono la paura umana, hanno ragione. Se il cucciolo capisce che siete nervosi o impauriti, si dimostrerà ancora più arrabbiato. Fate quindi in modo di stare tranquilli, non perdere la testa e anzi dimostrarvi in grado di gestire la situazione. Se volete interagire con il vostro cane, fatelo in totale serenità. Parlategli in modo calmo e rassicurante, ma tenete sempre una postura che vi mostri come il “capo” della situazione.