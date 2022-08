Lavare i pavimenti può sembrare a primo impatto un’operazione semplice e di poco conto, ma in verità se non lo si fa nella maniera giusta non solo facciamo il doppio della fatica, ma rischiamo anche di rovinare lo stesso pavimento.

Avere dei pavimenti sempre puliti, privi di polvere e di macchie, rende l’ambiente domestico più lucente e accogliente. Quasi sempre, però, l’usura e il tempo possono originare l’insorgenza di aloni o macchie che fanno apparire i pavimenti sempre sporchi e poco curati.

Per riparare a questi contrattempi, in commercio è possibile ritrovare tanti prodotti capaci di togliere anche le macchie più caparbie, tuttavia quando in casa ci sono dei bambini piccoli o degli animali è essenziale prestare molta attenzione al tipo di detersivo che si utilizza, in quanto spesso contengono sostanze nocive. Poi, senza contare che spesso hanno dei prezzi davvero esuberanti.

Ecco quindi che si rende fondamentale l’impiego di prodotti naturali, capaci di pulire i pavimenti in profondità, considerando l’ambiente e il portafoglio.

Aloni sui pavimenti? Nessuno lo sa, ma esiste questo trucco geniale: ecco quale

Un primo metodo per lavare e far luccicare i pavimenti è quello di predisporre una soluzione impiegando due litri d’acqua in cui diluire mezzo bicchiere di aceto bianco e del sapone neutro. Si dovrà poi avanzare bagnando con la soluzione uno strofinaccio e, dopo averlo spremuto, lo si potrà strofinare in modo forte sulla superficie del pavimento.

Un altro prodotto naturale valido per la pulizia dei pavimenti è senza dubbio il bicarbonato. Questo, una volta diluito in acqua, permette di poter smacchiare l’intera superficie, preparando una potente azione igienizzante e smacchiante, che farà splendere i vostri pavimenti.

Per una pulizia veloce, ma efficace e abbastanza profonda della vostra pavimentazione, un altro consiglio è quello di utilizzare del sapone di Marsiglia. Lo si può comperare liquido oppure sotto forma di saponette, che potranno essere sciolte in acqua. Basterà preparare una soluzione di acqua e sapone e pulire i pavimenti in modo classico.

Ecco quindi vari metodi su come lucidarlo e profumarlo, per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Pulire bene i pavimenti permette anche di poterli igienizzare bene e questo porterà sicuramente protezione a voi, i vostri figli che ci giocano ma anche ai vostri animaletti domestici, dunque non sottovalutatelo.