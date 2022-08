Tra i segreti del “successo” della specie umana sul pianeta spiccano le capacità relazionali, che hanno contraddistinto la razza umana fin dal principio, a partire dalla preistoria, spicca indiscutibilmente la capacità di relazionarsi con i propri simili in modo anche molto approfondito. Anche per questo motivo integrarsi nei vari contesti sociali rappresenta una forma di necessità, indifferentemente dall’ambito ancora oggi. Eppure per tante persone ciò non appare facile, per varie motivazioni. Secondo lo zodiaco infatti le difficoltà ad integrarsi sono molto diffuse e solo nelle ultime decadi sono state evidenziate dal punto di vista sociologico e psicologico. Quali sono i segni che hanno effettive difficoltà ad integrarsi?

Ecco i segni che hanno difficoltà ad integrarsi. Li conosci?

Scorpione

Selettivo come pochi, Scorpione non manifesta in modo chiaro le difficoltà ad intraprendere relazioni approfondite con persone di un contesto che non conosce. Questo anche perchè ha un carattere forte e piuttosto convinto delle proprie capacità. Questo non rappresenta un grande problema per il segno, quasi sempre almeno.

Bilancia

Bilancia ama la compagnia ma non riesce così facilmente a risultare parte integrante di essa: preferisce sempre estraniarsi un po’, sia fisicamente che simbolicamente parlando, a causa di una no meglio precisata di esaminare sempre il contesto dove si trova. Solo pochissimi contesti lo vedono completamente a proprio agio.

Pesci

Il problema della socialità è conosciuto per il segno dei Pesci che da sempre deve fare i conti con una diversità caratteriale che contraddistingue questo segno che li rende sicuramente “diversi” ma non così “famosi” nei contesti umani come probabilmente vorrebbero essere.