Le persone sono praticamente tutte complesse e a tratti indecifrabili, inoltree quasi tutti abbiamo una forma di “lato nascosto” che evidenziamo solo in casi particolari. Se il concetto di sensibilità è molto ampio e può essere considerato sia come positivo che meno appropriato a seconda del contesto, il mondo risulta pieno di personalità malinconiche, che sono conosciute per percepire abitualmente o occasionalmente uno stato di malinconia; mesto, triste, depresso. Ma non tutti e in questo caso non tutte le donne sono malinconiche allo stesso modo: secondo lo zodiaco le seguenti sono tendenzialmente le personalità più votate alla malinconia. Lo sapevi?

Le donne più malinconiche dello zodiaco. Le conosci?

Cancro

Sono estremamente malinconiche e anche nostalgiche, spesso incolpano loro stesse per pensare troppo a ciò che poteva essere e non è stato a causa dei propri errori. Ma la donna Cancro tende a soffrire di malinconia anche senza reali motivazioni, non è da considerare una personalità “pessimista” o triste. Se a volte appare malinconica ciò può rappresentare una semplice fase.

Pesci

Discorso leggermente diverso per la donna Pesci che invece ha bisogno di motivazioni concrete per sprofondare nella malinconia ma che non costituisce la condizione “peggiore” per il segno. La donna Pesci infatti utilizza lo stato malinconico per “mettere insieme” i pensieri e fare il punto di una situazione. Non bisogna assolutamente provare a cambiarla.

Vergine

Anche se “fa la dura”, Vergine è una donna sicuramente forte ma anche estremamente sensibile che spesso “fugge” nei propri pensieri. Si tratta di una personalità molto diversificata che a tratti si sente impotente a fronte di tantissime cose che a suo dire, non vanno come dovrebbero. Durante la fase malinconica, la donna Vergine dovrebbe essere supportata ed ascoltata il giusto.