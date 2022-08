Le belle giornate estive fanno venire anche voglia di stare all’aria aperta e fare anche una buona e sana attività fisica. Si sa che noi italiani non abbiamo grande tradizione di attività fisica giornaliera. Difatti le strutture sportive sono spesso sprovviste, la frequentazione di palestre e piscine è cosa per pochi appassionati, o per il timore da prova costume prima dell’estate. Andare a camminare però è l’attività più semplice da poter compiere.

Camminare 1 ora al giorno fa male alle gambe? Ecco cosa è stato scoperto

Quest’attività solo apparentemente banale consente a chiunque, a costo zero e senza bisogno di essere degli atleti, di conseguire significativi benefici in termini di salute con controindicazioni quasi inesistenti.

Camminare soccorre nel ridurre il livello di colesterolo “cattivo” ovvero LDL, lipoproteine a bassa densità che trasportano il colesterolo dal fegato alle cellule di tutto l’organismo, e innalzare quello “buono” cioè HDL, lipoproteine ad alta densità, che portano il colesterolo in eccesso dai tessuti corporei verso il fegato che ha il compito di assimilarlo. Camminare aiuta poi a far calare la pressione arteriosa, a regolare il rischio di diabete di tipo 2, a tenere il peso nei limiti appetibili.

Una passeggiata di un’ora a quattro chilometri all’ora, per esempio, fa spendere fra le 100 e le 200 calorie e fa smaltirealmeno sei grammi di grasso. Se si accelera, si bruciano più calorie in minor tempo, ma si consumano più carboidrati e meno lipidi. Diversi anni fa l’Organizzazione mondiale della sanità gettòlo slogan dei diecimila passi al giorno per stare bene.

Decifrato in distanza fanno circa sette chilometri. Sembra moltissimo, ma se si pensa che una persona, in una giornata qualunque, osservando le vetrine, gettando la spazzatura, passando l’aspirapolvere, compie cinquemila passi, l’obiettivo è tutt’altro che difficile. Un po’ più di fatica spetta ai sedentari, che normalmente compiono 2.000-2.500 passi, ma sono anche coloro che più possono beneficiare di piccoli progressi, come 400 metri in più al giorno.

Possiamo dunque concludere dicendo che no, camminar non fa male, specialmente se si fa in maniera continua per almeno mezz’ora al giorno. Fare attività fisica è di vitale importanza per il nostro corpo, a beneficiarne non sarà solo il nostro fisico ma soprattutto il nostro caro organismo.