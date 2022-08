Chiese in Sicilia: queste 10 sono le più belle e suggestive in assoluto

La Sicilia è una terra ricca di tantissime cose da vedere. Una delle mete prescelte sia una vacanza al mare o una vacanza di cultura, questo posto ha dei luoghi del tutto magici e suggestive. Le chiese rappresentano una delle attrazioni più gettonate in tutta la Sicilia. Vediamo quali.

La cattedrale di Palermo

La Cattedrale di Palermo è una delle chiese più belle della Sicilia. Dedicata a Maria Santissima Vergine Assunta, la chiesa presenta un ampio santuario ed è suddivisa in tre navate da pilastri che sostengono volte a botte. Nelle prime due cappelle della navata meridionale, si trovano le tombe degli imperatori e dei reali normanno svevi di Sicilia: Costanza II d’Aragona, moglie di Federico II; Enrico VI; Federico II; Pietro II d’Aragona; Ruggero II. All’esterno, il fianco meridionale della costruzione si distingue per l’ampio portico in stile gotico-catalano risalente al 1465. La chiesa custodisce 23 tombe di età romana e medievale che ospitano perlopiù spoglie di arcivescovi.

Il duomo di Monreale

L’edificio fu costruito per volere del re Guglielmo II. La leggenda dice che la Vergine Maria gli apparve in sogno rivelandogli il nascondiglio dove il padre Guglielmo I aveva nascosto un tesoro. Con quelle ricchezze, proprio in quel punto, egli avrebbe dovuto innalzare un tempio da dedicare alla Vergine Maria. L’intera costruzione fu eretta in pochi decenni con maestranze di varia provenienza. L’esterno del Duomo di Monreale, una delle chiese più belle della Sicilia. Inoltre, il duomo di Monreale, è noto per la presenza del Cristo Pantocratore all’interno.

La Cattedrale di Cefalù

La splendida Cattedrale di Cefalù venne fondata da re Ruggero II nel 1131. L’interno della Cattedrale è a tre navate scandite da 16 colonne di granito che sostengono archi a sesto acuto a doppia ghiera. Le coperture sono costituite da soffitti lignei. L’abside centrale e le pareti del presbiterio sono rivestite da mosaici bizantini. Una delle mete più gettonate quando si visita il borgo marino di Cefalù. Anche qui troveremo la presenza del Cristo Pantocratore all’interno della chiesa.

La cattedrale di Noto

La costruzione risale al 1693, ma a causa di vari terremoti, ha subito negli anni svariati rifacimenti. La Cattedrale è situata sulla sommità di un’ampia scalinata, sul lato nord di piazza Municipio. La facciata è in perfetto stile tardo barocco. L’interno della chiesa, a croce latina e a tre navate, era un tempo decorato con affreschi dei pittori Bandinelli e Arduino. Tra le opere più recenti, successive al crollo del 1996, vi è l’affresco del catino absidale raffigurante il Cristo Pantocratore. Il dipinto rappresenta il Cristo trionfante sulla morte, affiancato da San Giovanni Battista a destra e dalla Vergine Maria a sinistra.

Duomo di Siracusa

Il Duomo di Siracusa è un edificio caratterizzato da pulizia formale e chiarezza compositiva. La raffinata facciata barocca che nasconde al suo interno il tempio di Atena, rende la costruzione una delle chiese più belle della Sicilia. Sull’altare maggiore campeggia il dipinto raffigurante la Natività di Maria; sugli stalli lignei posti alle pareti dominano due monumentali dipinti, risalenti alla prima metà del Novecento che raffigurano San Pietro che invia da Antiochia il vescovo Marciano a Siracusa e San Paolo che predica nelle Catacombe siracusane.

Santuario di Tindari

Il Santuario di Tindari anche detto Santuario della Madonna Nera si trova nella città metropolitana di Messina, a Tindari appunto. Dire che gode di una posizione incredibile sarebbe riduttivo. Il santuario si trova alla sommità del colle dove storicamente è sorta prima l’agropoli e poi la fortezza di Tindari. La vista sui laghetti e sulla costa della Riserva Naturale di Marinello è spettacolare.

Madonna della Rocca, Taormina

Non è solo una chiesa, ma una vera e propria grotta. Sì, avete capito bene: la chiesa è stata costruita sfruttando la naturale conformazione della roccia, tanto che una parte del tetto della chiesetta è costituita da roccia viva! Un graziosissimo scrigno di pietra, adatto per cerimonie raccolte e ristrette, dal sapore semplice, frugale, autentico. Anche da qui, il panorama marittimo che si gode è meraviglioso.

Chiesa di San Bartolomeo, Scili

Se il barocco che abbiamo visto finora non è abbastanza, la Cattedrale di Scicli saprà soddisfarvi. Costruita nel 1400 in pieno stile Barocco Neoclassico sorge nel centro storico di Scicli attorniata da un grande piazzale. Gli interni sono ricchissimi, dal pavimento in marmo bianco, nero e rosso, alle pareti decorate in stile barocco e con maestosi dipinti.

Duomo di San Giorgio di Modica

Sebbene condivida nome e stile con il ben più famoso Duomo di San Giorgio di Ragusa, il Duomo di Modica non è da meno per fascino. Un Duomo barocco, ampio e mediamente ricco in decorazioni, la cui caratteristica principale è la grande e lunghissima scalinata che lo precede. Ben 260 gradini di pietra che hanno valso al Duomo l’inserimento nei Patrimoni dell’UNESCO.

Santuario di Maria Santissima della Catena

Questa piccolissima chiesa chiamata anche “Chiesa Vecchia di Lipari” è arroccata nel punto più alto di Quattropani, altrettanto piccola frazione di Lipari. È un edificio bianco e grazioso, che può accogliere al massimo una quarantina di persone. Interni tradizionali e pareti bianche dai dettagli celesti completano il suggestivo panorama, vero punto di forza del santuario.