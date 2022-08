Il concetto di allegria riassume una serie di emozioni emotive che provocano comportamenti dettati da felicità, spensieratezza e buonumore. Si tratta anche di uno stato d’animo che nella maggior parte dei casi è puramente istintivo e non può essere direttamente “provocato”. Tuttavia non tutti abbiamo il medesimo rapporto verso l’allegria, che è una condizione per forza di cose “attesa” se non addirittura invidiata. Secondo lo zodiaco esistono persone che tendono poco ad essere allegre, ma per altre la situazione è diversa. Esistono anche diverse personalità femminili allegre per definizione. Quali sono le donne più allegre di tutte?

Queste sono le donne più allegre secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Sagittario

E’ un apersonalità spensierata, ma anche calma e serafica, comprende bene quando è il momento di agire in modo serio e contenuto ma riesce quasi sempre a trovare un motivo per sorridere. Sagittario può apparire quasi “svampito” come segno, ma queste donne difficilmente si fanno sorprendere.

Leone

La loro allegria riesce ad essere contagiosa, in quanto sono delle maestre del buonumore. Attenti però a non sottovalutare la loro capacità di attirare l’attenzione che è a dir poco rilevante e che può essere eccessivamente penalizzante in alcuni contesti. La donna Leone farebbe di tutto per un po’ di attenzione, quindi l’allegria è anche un ottimo “mezzo” per ottenere consensi.

Pesci

Nei contesti giusti la donna Pesci è estremamente sensibile ma non per questo votata alla tristezza. Si tratta di una personalità che riesce sempre a vedere il lato positivo, così come è capace di trovare il sorriso anche nelle condizioni più complesse.