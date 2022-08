Gli esseri umani hanno un rapporto ondivago con le personalità che non seguono le regole e sono solite svilupparne di proprie, non considerando quelle degli altri. Se in ambito sentimentale questo può essere assolutamente affascinante, in quello pratico può portare a problemi di “convivenza” anche di livello piuttosto importante. I profili autoritari sono indiscutibilmente nel bene o nel male coloro che fanno più discutere e portano a non lasciare indifferenti. Secondo lo zodiaco fanno tendenzialmente parte di alcuni segni molto specifici. Ecco quali!

Ecco i segni più autoritari secondo lo zodiaco. Li conosci?

Toro

Non ama manifestarsi come il “capopopolo“, anzi è abbastanza schivo e misurato. Però ha sempre l’opinone pronta e spesso questa non coincide con quella più comune e diffusa. E’ un profilo che non si fa problemi a criticare in modo anche caustico qualsiasi cosa e possibilmente chiunque. E’ anche abbastanza puntiglioso in genere.

Acquario

Meno sicuri nei propri mezzi rispetto a Toro ma non per questo meno autoritari. Sono profili caratteriali che sono considerabili umorali e non vanno tanto per il sottile, preferiscono adottare una metodologia di ragionamento e comportamento un po’ grezza ma per molto “forte” ed efficace. Difficilmente “chinano il capo”.

Divide i giudizi, tra li considera uno sbruffone vero e chi invece apprezza la sua onestà e capacità di giudizio che lo fa apparire come molto sicuro dei propri mezzi ma a ben donde. Ciò che è sicuro è che Acquario segue sempre la propria regolamentazione caratteriale. Fa di testa tua in buona sostanza.